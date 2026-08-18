Accidentes

Muere Trabajador Arrollado por Camión de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Torreón

El conductor de la unidad fue detenido por elementos de la Policía Municipal.

Muere Trabajador Arrollado por Camión de Parques y Jardines del Ayuntamiento de TorreónEl hombre se encontraba limpiando la carpeta asfáltica cuando fue arrollado por el camión. Foto: N+

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