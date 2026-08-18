Muere Trabajador Arrollado por Camión de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Torreón

La tarde de este lunes 17 de agosto, un hombre murió después de ser aplastado por las llantas traseras de un camión de Parques y Jardines del ayuntamiento de Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, el occiso identificado como Jacinto se encontraba limpiando la carpeta asfáltica cuando el camión conducido por Jesús de 38 años, da de reversa y arrolla a su compañero de trabajo.

El cuerpo del hombre quedó en medio de las llantas; al arribo de los servicios de emergencia, se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Según mencionó a las autoridades, el conductor de la unidad, pensó que había pasado un bordo. El conductor fue detenido por elementos de la Policía Municipal y serán las autoridades correspondientes quienes deslinden las responsabilidades.

El cuerpo del hombre fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley.