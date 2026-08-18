Accidentes

Cae Camión de Carga en Socavón en Ciudad Juárez; Agua Estancada Ocultaba el Bache

La unidad transportaba alimento para ganado y terminó volcada sobre la avenida Juárez Porvenir, afectada por agua estancada y baches.

Trabajan para retirar el camión del socavónTrabajan para retirar el camión del socavón. Foto: N+

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Un camión que transportaba alimento para ganado volcó en un bache oculto por agua en Ciudad Juárez.

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