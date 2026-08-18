Cae Camión de Carga en Socavón en Ciudad Juárez; Agua Estancada Ocultaba el Bache

Un camión de carga cayó en un socavón y terminó volcado sobre su costado derecho en la avenida Juárez Porvenir, en el cruce con la calle Rivera del Lago, en Ciudad Juárez.

El conductor explicó que avanzaba lentamente, al igual que otros automovilistas que circulaban por la zona, debido a que el tramo permanece inundado por acumulación de agua de lluvia.

Al pasar por el sitio, la unidad cayó en un bache, lo que provocó que se volcara hacia el lado derecho. Como consecuencia, parte de la carga de alimento para ganado que transportaba terminó derramada sobre la banqueta.

Una grúa comenzó las maniobras para retirar el sorgo y trasladarlo a otra unidad de la empresa, con el objetivo de facilitar el rescate del camión que quedó atrapado en el socavón.

Autoridades iniciaron las investigaciones para determinar el origen del enorme hoyo y establecer si se trata de un bache o de una alcantarilla que quedó cubierta debido a la acumulación de agua.

Al conductor afectado se le otorgó un oficio por parte del gobierno, mediante el cual se deberá determinar la responsabilidad por los daños ocasionados en el lugar.

La avenida presenta una afectación considerable por baches y el agua estancada complica la circulación de los vehículos por este tramo.