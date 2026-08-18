Muere Niño de Tres Años Tras Accidente en Cuatrimoto en la Presa Chihuahua

Un niño de tres años murió luego de sufrir un accidente cuando viajaba con familiares a bordo de una cuatrimoto, en las inmediaciones de la Presa Chihuahua.

El incidente ocurrió alrededor del kilómetro 14 del corredor del Parque Metropolitano Tres Presas, donde el menor y sus familiares se encontraban a bordo del vehículo.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades que acudieron al lugar, al tomar una curva, la cuatrimoto salió del camino y terminó en una zona de rocas.

El menor sufrió diversos golpes a consecuencia de la caída y resultó gravemente lesionado. Tras recibir el reporte de auxilio, elementos de los cuerpos de emergencia se trasladaron hasta el lugar para atender al menor.

Los paramédicos realizaron maniobras para intentar reanimarlo; sin embargo, pese a los esfuerzos, no lograron salvarle la vida.

El accidente ocurrió en una zona cercana a la Presa Chihuahua, donde la tarde de convivencia familiar terminó con el fallecimiento del menor.