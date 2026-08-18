Accidentes

Muere Niño de Tres Años Tras Accidente en Cuatrimoto en la Presa Chihuahua

El menor viajaba con familiares cuando la cuatrimoto salió del camino y cayó en una zona de rocas, en el corredor Tres Presas.

Cuerpos de emergencia intentaron reanimarloCuerpos de emergencia intentaron reanimarlo. Foto: Emergencias Regionales Región Centro Sur

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Un niño de tres años falleció tras un accidente en cuatrimoto en Chihuahua. La unidad salió del camino y volcó en una zona de rocas.

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