Explota Tanque de Gas en Casa de Las Águilas, Álvaro Obregón; Hay Varios Lesionados

La explosión de un tanque de gas en una casa ubicada en la colonia Las Águilas en la alcaldía Álvaro Obregón, provoca una intensa movilización de servicios de emergencia; hay varios lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuerte estallido alertó a los vecinos de la calle Cardenales, quienes de inmediato pidieron ayuda a través del 911 a los Bomberos de la CDMX.

"Recibimos reporte de incendio de departamento en la colonia Las Aguilas. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada", adelantaron en sus redes sociales.

Foto: N+

Una vez que llegaron al inmueble señalado, se encontraron el inmueble en llamas y con daños en parte de su estructura, principalmente en la parte alta, ya que en la azotea se encontraba el tanque estacionario que causó el accidente.

A través de redes sociales se dieron a conocer videos captados desde las colonias aledañas, en los que se observa una enorme columna de humo originada en la vivienda.

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El personal de Protección Civil de la alcaldía Álvaro Obregón, brindó atención médica a al menos dos personas que resultaron afectadas mientras se encontraban al interior del domicilio cuando ocurrió la explosión en la colonia Las Águilas.

De manera preliminar se sabe que se trata de una pareja conformada por un hombre y una mujer. Su hija de aproximadamente 8 años de edad fue valorada y se determinó que no presenta heridas, además, la pequeña externó a las autoridades su preocupación ante el desastre.

Lo anterior, porque en su casa viven tres gatos que al momento de la explosión tampoco pudieron salir.

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Las autoridades confirmaron que la explosión no dejó víctimas mortales. En tanto, elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía CDMX, se encuentran en la zona para realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y deslindar responsabilidades.

EPP