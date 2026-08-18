Explota Tanque de Gas en Ciudad Juárez; Rescatan a Mujer de 70 Años con Quemaduras Graves

Un incendio en una vivienda de la colonia Lucio Cabañas, de Ciudad Juárez, dejó a una mujer de aproximadamente 70 años con heridas de tercer grado, luego de que vecinos reportaron una explosión y posteriormente fuego en el domicilio.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Arturo Gámiz y Ramón Núñez, donde habitantes de la zona solicitaron apoyo al número de emergencias 911 al escuchar la explosión y observar las llamas salir de la vivienda.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio y confirmaron el incendio. Vecinos les informaron que una mujer permanecía atrapada en el interior, por lo que solicitaron la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Los bomberos llegaron al domicilio y tuvieron que forzar los accesos debido a que la vivienda se encontraba cerrada con candados. Al ingresar, localizaron a la adulta mayor con lesiones por quemaduras.

Paramédicos de Rescate acudieron al lugar y trasladaron de urgencia a la mujer para que recibiera atención médica.

De acuerdo con la información proporcionada en el sitio, la adulta mayor presentaba quemaduras en aproximadamente 95 por ciento de su cuerpo.

Autoridades señalaron que el incendio habría ocurrido de manera accidental. La información recabada indica que un tanque de gas se encontraba mal instalado y que el uso de tabaco dentro del domicilio habría provocado la explosión.

El siniestro movilizó a elementos de Seguridad Pública Municipal, Bomberos y paramédicos de Rescate.