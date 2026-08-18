Accidentes

Explota Tanque de Gas en Ciudad Juárez; Rescatan a Mujer de 70 Años con Quemaduras Graves

Una explosión por tanque de gas en Ciudad Juárez dejó a una mujer de 70 años gravemente herida. Bomberos la rescataron en la colonia Lucio Cabañas.

Una adulta mayor sufrió quemaduras en 95% de su cuerpoUna adulta mayor sufrió quemaduras en 95% de su cuerpo. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Una explosión en Ciudad Juárez por un tanque de gas mal instalado deja a una mujer mayor con quemaduras en el 95% de su cuerpo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+