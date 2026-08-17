Accidentes

Dos Mujeres Mueren Tras Choque de Camioneta Contra el Tren en Cuauhtémoc, Chihuahua

Se informó que la camioneta invadió las vías; el maquinista aseguró haber realizado señales acústicas antes del impacto.

Maquinista señala que realizó señales de alertaMaquinista señala que realizó señales de alerta. Foto ilustrativa: Gobierno del Estado de Chihuahua

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Dos mujeres pierden la vida tras choque de camioneta contra tren en Cuauhtémoc. El maquinista asegura haber dado señales acústicas antes del impacto.

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