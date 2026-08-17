Dos Mujeres Mueren Tras Choque de Camioneta Contra el Tren en Cuauhtémoc, Chihuahua

Dos mujeres murieron luego de que la camioneta en la que viajaban fuera impactada por el tren de la ruta Chihuahua-Pacífico, en el seccional de Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc.

De acuerdo con el reporte oficial del Mando Único, las tripulantes de una camioneta modelo 2017 no realizaron el alto correspondiente antes de cruzar las vías ferroviarias, por lo que invadieron el paso del tren y se registró el impacto.

En el interior del vehículo fue localizada sin vida una mujer identificada como Hilda D.

La conductora, Erika Vanessa G.G., fue trasladada a la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde posteriormente murió.

El maquinista del tren declaró ante los agentes viales que, antes de llegar al cruce ferroviario, realizó todas las señales acústicas de alerta correspondientes.

Sin embargo, señaló que la conductora de la camioneta no atendió las advertencias y continuó su trayecto hasta invadir las vías.

El accidente dejó como saldo a las dos tripulantes de la camioneta sin vida.