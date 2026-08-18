Salvavidas en Sobredosis: Así Revierte Medicamento Narcan los Efectos de Opioides

Una de las pistas detrás de la repentina muerte de la actriz Hayden Panettiere es la naloxona (Narcan), un medicamento conocido como un salvavidas. En N+ te decimos cómo está diseñado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides.

El Narcan puede utilizarse incluso si la persona no ha consumido ninguna sustancia. En Estados Unidos se obtiene de forma gratuita en máquinas expendedoras, por ejemplo, en el Centro de Detención del Condado de Forsyth de Carolina del Norte.

De acuerdo con las autoridades, el producto está a disposición del público “sin necesidad de dar explicaciones, siempre que las oficinas estén abiertas”.

El precio de venta al público de Narcan (aerosol nasal de naloxona) en Estados Unidos oscila regularmente entre 45 y 50 dólares (850 pesos mexicanos aproximadamente) por una caja con dos dosis, aunque también se ofrecen versiones genéricas en rebaja por cerca de 18 dólares (306 pesos mexicanos).

Esto muestra la extrema facilidad de acceso a este medicamento; expertos en salud explican que este fenómeno se debe directamente a la crisis del fentanilo.

Por ello, el gobierno estadounidense implementó medidas de salud pública para inundar las calles con este antídoto y evitar más muertes por sobredosis con este opioide sintético hasta 50 veces más fuerte que la heroína, que obligó a las autoridades a tratar la sobredosis como una emergencia comunitaria.

Su presentación en aerosol nasal está diseñada para que un familiar, amigo o cualquier persona la aplique en la nariz en segundos, sin requerir ningún tipo de formación médica.

Este medicamento ha despertado el interés de internautas en las últimas horas por Hayden Panettiere; en los puntos clave de su muerte se sabe que agentes de policía y personal de emergencias médicas acudieron a una residencia en la localidad de Greenville, Carolina del Sur, tras recibir informes sobre una "mujer inconsciente”.

De acuerdo con las grabaciones de las comunicaciones de emergencia, se escuchó a los funcionarios hablar de una 'sobredosis' y un 'paro cardíaco'.

Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al 911 realizada por un amigo de la actriz.

Los equipos de emergencia intentaron reanimar a Panettiere aplicando "soporte vital cardíaco avanzado" y reanimación cardiopulmonar (RCP), pero la intérprete fue declarada muerta a las 14:32 del domingo.

Las autoridades oficiales investigan su muerte, pero hasta el momento no han hallado indicios de actividad delictiva ni circunstancias sospechosas.

Panettiere había hablado abiertamente a lo largo de los años sobre sus problemas con el alcohol y las drogas, y se alejó de la industria en 2016 antes de regresar en 2023 con 'Scream VI'. El pasado mayo publicó las memorias 'This Is Me: A Reckoning', en las que escribió con franqueza sobre estas dificultades y el impacto de crecer en Hollywood.

HVI