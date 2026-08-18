Internacional

Salvavidas en Sobredosis: Así Revierte Medicamento Narcan los Efectos de Opioides

En Estados Unidos, la naloxona puede obtenerse de forma gratuita en máquinas expendedoras

Salvar Vidas en Sobredosis: Así Revierte Medicamento Narcan Efectos de OpioidesUn aerosol nasal de Narcan, usado en primeros auxilios por si debe atender a un paciente con sobredosis de opioides. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+