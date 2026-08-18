Internacional

Abelardo de la Espriella Contabiliza 289 Muertos tras Sismo en Colombia

A 3 días de que Aberlardo de la Espriella ascendiera a la presidencia de Colombia el país sufrió un devastador sismo de magnitud 7.4

Aberlador de la EspriellaAberlador de la Espriella ofrece informe tras sismo. Foto: Reuters

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