Abelardo de la Espriella Contabiliza 289 Muertos tras Sismo en Colombia

Aberlado de la Espriella ofreció un informe sobre el sismo de magnitud 7.4 que cimbró a Colombia el pasado 10 de agosto, en su primer día hábil como presidente.

“La tierra tembló, pero Colombia no se quebró”, dijo el mandatario antes de ofrecer su pésame por la muerte de 289 víctimas.

El presidente también dio a conocer que el sismo dejó 4 mil 187 heridos. Hasta el momento hay 143 desaparecidos.

En su discurso, Abelardo de la Espriella defendió su gestión de la catástrofe y aseguró que estuvo presente en las zonas afectadas desde las primeras horas.

“Desde el mismo 10 de agosto no goberné desde un escritorio. Colombia no se gobierna a la distancia”.

El político de extrema derecha felicitó también a la primera dama, Ana Lucía Pineda, a quien atribuyó acciones cruciales en la respuesta al terremoto, como la gestión de los víveres.

De la Espriella señaló que las estimaciones preliminares apuntan a daños por 30 billones de pesos colombianos.

Según explicó, el Chocó sería la región con mayores afectaciones proporcionales. Al respecto, el presidente dijo que aquel departamento debía ser objeto de un “Plan Marshall”, en referencia al programa estadounidense que colaboró en la reconstrucción en Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

El mandatario dijo que en la reconstrucción del país “no había colores políticos”. Además invitó a los bancos a bajar las tasas de interés para beneficio de los damnificados y prometió que los gastos para la recuperación se llevarían a cabo con transparencia.

Abelardo de la Espriella agradeció un préstamos del Banco Mundial, así como la colaboración de rescatistas de Israel y Estados Unidos. También agradeció a los 21 países “que ofrecieron” su ayuda.

“Gracias al mundo, que se ha solidarizado con Colombia”.

En su discurso también criticó al gobierno de Gustavo Petro, a quien atribuyó malos manejos de la situación económica de Colombia.

“La situación fiscal y económica que yo recibo es absolutamente terrible y es fruto de la irresponsabilidad del gobierno que gracias a Dios ya abandonó el poder”.