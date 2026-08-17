Internacional

Sheinbaum Confirma Dos Mexicanos Fallecidos por Terremoto en Colombia

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de dos mexicanos por el temblor magnitud 7.4 en Colombia

Derrumbe por el terremoto en ColombiaDerrumbe por el terremoto en Colombia. Foto: AP | Archivo

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Dos mexicanos mueren por el terremoto de Colombia, confirma Sheinbaum Pardo. La Cancillería apoya a las familias.

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