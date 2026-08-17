Sheinbaum Confirma Dos Mexicanos Fallecidos por Terremoto en Colombia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó hoy, 17 de agosto de 2026, la muerte de dos mexicanos por el terremoto, de magnitud 7.4, en Colombia.

En la conferencia mañanera de hoy, la mandataria lamentó el fallecimiento de los dos mexicanos e indicó que la Cancillería está en contacto con las familias de las víctimas.

"Se les está dando todo el apoyo", afirmó la presidenta Sheinbaum Pardo.

La semana pasada, la embajada de México en Colombia informó que una pareja de mexicanos fue reportada como desaparecida, luego del terremoto del 10 de agosto de 2026, por lo que sus familiares viajaron a la zona de Pereira, en el departamento de Risaralda.

Brenda Eloisa Flores Reyes y Mario Alberto Zapata Verdier, originarios de Durango, viajaron a Colombia el 6 de agosto de 2026 y el último contacto con sus hijos fue la mañana del lunes, mediante un mensaje enviado a las 7:05 hora local, casi media hora antes del terremoto.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia, hasta el corte del 16 de agosto de 2026, suman 287 personas muertas 4,147 heridas y 194 desaparecidas.

Finalmente, la presidenta Sheinbaum Pardo mencionó que México mandó ayuda humanitaria en especie a Colombia y reiteró que la brigada de rescatistas del Ejército mexicano ya no fue enviada, luego de que el Gobierno colombiano no aprobó su llegada.

Más tarde, la SRE detalló, en un comunicado, que el domingo, 16 de agosto de 2026, terminaron las labores de búsqueda y rescate en un hotel derrumbado en Pereira, donde fueron encontrados los cuerpos de los dos mexicanos.

Apuntó que en todo momento, la embajada de México en Colombia ha colaborado con los familiares de las víctimas durante las labores de búsqueda y rescate, a quienes se les proporcionó apoyo económico para hospedaje y alimentación.

La Cancillería agregó que continúa acompañando a los familiares de los mexicanos fallecidos por el terremoto, con ayuda psicológica, en el proceso de duelo.

Agregó que la embajada mexicana en Colombia también realiza las gestiones correspondientes para respaldar con los gastos funerarios y la repatriación de las cenizas de los connacionales a México, con respeto a las decisiones de los familiares.