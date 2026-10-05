Comparece Rosa Icela ante el Senado por el Segundo Informe de Gobierno

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, compareció este lunes ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República con motivo del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La reunión, realizada a puerta cerrada, fue encabezada por el senador Ignacio Mier Velazco, presidente de la Jucopo, quien adelantó en entrevista previa que el encuentro se enfocará en los temas de política interior.

Mier Velazco explicó que el análisis del informe en esta materia se realizaría en un ambiente que permita la comunicación directa con la representación de todos los grupos parlamentarios.

El legislador recordó que una función sustantiva de la Secretaría de Gobernación es la relación con los Poderes de la Unión.

A la comparecencia asistieron los coordinadores y vicecoordinadores de todos los grupos parlamentarios, quienes podrán plantear sus preguntas sobre el estado que guarda la política interior del país.

Al término del encuentro, la secretaria de Gobernación ofreció una breve conferencia de prensa en la que garantizó que el proceso electoral del próximo año se realizará de forma segura.

AMP