Política

Comparece Rosa Icela ante el Senado por el Segundo Informe de Gobierno

A puerta cerrada, la secretaria de Gobernación se presentó ante la Junta de Coordinación Política

Rosa Icela, secretaria de Gobernación, durante su llegada a la Cámara de Senadores. Foto: CuartoscuroRosa Icela, secretaria de Gobernación, durante su llegada a la Cámara de Senadores. Foto: Cuartoscuro

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