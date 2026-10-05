Política

Sheinbaum Habla sobre Elecciones en Brasil y Pide Esperar Segunda Vuelta

La Presidenta dijo que esperará a que concluya todo el proceso electoral del país sudamericano

Elección en BrasilElección en Brasil. Foto: Reuters

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Sheinbaum habla sobre las elecciones en Brasil y recomienda esperar la segunda vuelta. ¿Qué resultados traerá el 25 de octubre? Mantente informado.

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