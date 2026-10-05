Sheinbaum Habla sobre Elecciones en Brasil y Pide Esperar Segunda Vuelta

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre la elección presidencial en Brasil y sugirió esperara a la segunda vuelta, programada para el próximo 25 de octubre.

“Hay que esperar la segunda vuelta, vamos a esperar la segunda vuelta y una vez terminado todo el proceso ya podemos dar opinión”, dijo la Presidenta durante la conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

Aseguró que el principal aliado de su gobierno es el pueblo de México, “mientras estemos con el pueblo, cerca del pueblo y gobernando para el pueblo y por el pueblo no va a haber problemas y vamos a seguir trabajando por el pueblo”.

Aseguró que no puede hablar sobre Brasil, Bolivia o Perú, pero sí sobrela derecha de México “es un movimiento, una ideología que está contra el pueblo, defiende intereses económicos, la supremacía de unos sobre otros, defiende el racismo, el clasismo, todo lo plantea como si el problema de la pobreza fuera la falta de esfuerzo individual y no un modelo que llevó al pueblo a una situación de pobreza y desigualdad”

“Está en contra de la democracia, es un movimiento que en México se asemeja a los conservadores del siglo XIX, al porfiriato de finales del XIX y principios del XX, al autoritarismo, a la guerra contra el narco, a la falta de derechos al considerar educación y salud como mercancías”, añadió la mandataria.

Cabe recordar que el Tribunal Superior Electoral (TSE) anunció que el senador Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva disputarán la presidencia de Brasil en una segunda vuelta, luego de que ninguno superara la mitad de los votos válidos en la primera vuelta celebrada ayer domingo. El portal de resultados del tribunal indica que la elección está matemáticamente definida.

Lula dijo que el resultado fue inesperado y que estaba convencido de que ganaría en primera vuelta. Aseguró que Bolsonaro representa incertidumbre para el país y afirmó que lo vencerá en la segunda vuelta.

Con información de N+