Política

Abren Registro para Candidatos Independientes a Diputados Federales para Elección 2027

Aspirantes deberán sumar el respaldo del 2 por ciento de la Lista Nominal de su distrito

Abren Registro para Candidatos Independientes a Diputados Federales para Elección 2027Una persona introduce una tarjeta en una urna electrónica del INE. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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