Abren Registro para Candidatos Independientes a Diputados Federales para Elección 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició este lunes 5 de octubre la recepción de manifestaciones de intención de la ciudadanía que busca contender como candidata o candidato independiente a una diputación federal por mayoría relativa en el Proceso Electoral Federal 2026-2027. Las personas interesadas tienen hasta el 13 de diciembre para entregar su documentación.

El trámite debe realizarse ante la Junta Distrital Ejecutiva que corresponda, con los documentos previstos en la convocatoria emitida por el Consejo General del INE.

Una vez que el Instituto verifique que se cumplen los requisitos legales y reglamentarios, expedirá la constancia de aspirante el 14 de diciembre de 2026. A partir del día siguiente, quienes la obtengan podrán realizar actos para recabar el apoyo de la ciudadanía mediante la aplicación móvil desarrollada por el INE. Ese periodo concluirá el 12 de febrero de 2027.

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Para acceder al registro, cada aspirante deberá reunir respaldos equivalentes al dos por ciento de la Lista Nominal de Electores —el padrón de ciudadanos con credencial vigente para votar— del distrito electoral federal de que se trate. Esas adhesiones deben provenir de personas de al menos la mitad de las secciones electorales del distrito, con un mínimo del uno por ciento en cada una de ellas.

El procedimiento incluye mecanismos de fiscalización desde la etapa de captación de apoyos. El Consejo General fijó un tope máximo de gasto de 220 mil 326 pesos para las actividades relacionadas con la obtención del respaldo ciudadano.

Quienes cumplan los requisitos legales podrán solicitar su registro como candidatas o candidatos independientes entre el 22 y el 29 de marzo de 2027.

Las bases de la convocatoria, los formatos, los lineamientos y la documentación de apoyo están disponibles en el micrositio de candidaturas independientes del INE.

Con información de N+.

CT