Seis presuntos integrantes de una célula criminal vinculada a 'Los Mayos' que fueron detenidos en Sinaloa ya fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México para quedar a disposición de las autoridades federales.

Entre ellos se encuentran Irvin Eduardo ‘N’, alias ‘El Pagador’, identificado como presunto líder del grupo 'Fuerzas Especiales Avendaño', y Jesús Miguel 'N', 'El Chendo', señalado como jefe operativo y logístico.

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También fueron detenidos José Antonio 'N' y otros tres hombres.

Durante el operativo les aseguraron armas largas, droga, cartuchos y radios de comunicación.

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De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los detenidos estarían relacionados con laboratorios clandestinos y diversos homicidios, entre ellos el de 19 personas en La Concordia y Culiacán.

'El Chendo' ya había sido detenido en 2025, pero recuperó su libertad por una suspensión provisional. Ahora fue capturado nuevamente.

LECQ