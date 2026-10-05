Política

Durazo Cedió 54 Hectáreas a Amigo LNG para Planta de Gas

El megaproyecto planea la construcción en Guaymas, donde está el cinturón de islas del Golfo de California, rico en biodiversidad y migración de ballenas

Alfonso Durazo, gobernador de SonoraAlfonso Durazo, gobernador de Sonora. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El megaproyecto de Amigo LNG en Guaymas podría afectar la biodiversidad del Golfo de California. Conoce cómo este acuerdo contradice leyes y amenaza el medio ambiente y la economía local.

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