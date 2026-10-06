Política

Corte Valida Verificación Voluntaria de Candidatos para Detectar Vínculos con Grupos Criminales

La SCJN indicó que la medida permitirá identificar un riesgo razonable relacionado con posibles actividades delictivas

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