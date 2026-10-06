UNAM Lanza Convocatoria de Segunda Vuelta 2026 de Licenciatura Abierta y a Distancia

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este lunes 5 de octubre la convocatoria de la segunda vuelta del Concurso de Ingreso a Licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/2.

Las personas interesadas en participar podrán consultar ambos documentos en el sitio oficial de la Coordinación de Administración y Servicios Escolares (CASE), www.case.unam.mx, donde aparecen los requisitos, fechas, etapas y procedimientos del proceso de ingreso.

Se pide a los aspirantes verificar las condiciones de la carrera y modalidad que eligen para atender cada una de las etapas.

El registro será únicamente vía internet, a partir de las 14:00 horas del jueves 8 de octubre y hasta las 19:00 horas del lunes 12 de octubre de 2026 (hora del centro de México).

El examen presencial se aplicará del 18 al 22 de noviembre

Los resultados se darán a conocer el 9 de diciembre

Este es el primer proceso de ingreso a licenciatura luego de la polémica aplicación del examen en línea que causó un escándalo por sospechas de fraude masivo con inteligencia artificial, la suspensión de inscripciones y el regreso a las evaluaciones presenciales.

En el SUAyED de la UNAM existen 36 licenciaturas, de las cuales 16 son del sistema abierto y del sistema a distancia 20.

Estas son las licenciaturas del sistema abierto UNAM:

Psicología

Administración

Ciencias de la Comunicación

Ciencias Políticas y Administración Pública

Contaduría

Derecho (Facultad de Derecho, FES Acatlán y FES Aragón)

Economía (Facultad de Economía y FES Aragón)

Geografía

Relaciones Internacionales (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, FES Acatlán y FES Aragón)

Sociología

Trabajo Social

Filosofía

Historia

Lengua y Literaturas Hispánicas

Lengua y Literaturas Modernas Letras Inglesas

Pedagogía

Licenciaturas vía internet de la UNAM:

Administración

Administración de Archivos y Gestión Documental

Bibliotecología y Estudios de la Información

Ciencias de la Comunicación

Ciencias Políticas y Administración Pública

Contaduría

Derecho

Diseño y Comunicación Visual

Economía

Enfermería

Enseñanza del Alemán como Lengua Extranjera

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera

Enseñanza del Francés como Lengua Extranjera

Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera

Enseñanza del Italiano como Lengua Extranjera

Pedagogía



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