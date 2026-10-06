UNAM Lanza Convocatoria de Segunda Vuelta 2026 de Licenciatura Abierta y a Distancia
Este es el calendario de registro, desde fechas de aplicación del examen y cada etapa del proceso
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este lunes 5 de octubre la convocatoria de la segunda vuelta del Concurso de Ingreso a Licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/2.
Las personas interesadas en participar podrán consultar ambos documentos en el sitio oficial de la Coordinación de Administración y Servicios Escolares (CASE), www.case.unam.mx, donde aparecen los requisitos, fechas, etapas y procedimientos del proceso de ingreso.
Se pide a los aspirantes verificar las condiciones de la carrera y modalidad que eligen para atender cada una de las etapas.
El registro será únicamente vía internet, a partir de las 14:00 horas del jueves 8 de octubre y hasta las 19:00 horas del lunes 12 de octubre de 2026 (hora del centro de México).
El examen presencial se aplicará del 18 al 22 de noviembre
Los resultados se darán a conocer el 9 de diciembre
Este es el primer proceso de ingreso a licenciatura luego de la polémica aplicación del examen en línea que causó un escándalo por sospechas de fraude masivo con inteligencia artificial, la suspensión de inscripciones y el regreso a las evaluaciones presenciales.
En el SUAyED de la UNAM existen 36 licenciaturas, de las cuales 16 son del sistema abierto y del sistema a distancia 20.
Estas son las licenciaturas del sistema abierto UNAM:
Psicología
Administración
Ciencias de la Comunicación
Ciencias Políticas y Administración Pública
Contaduría
Derecho (Facultad de Derecho, FES Acatlán y FES Aragón)
Economía (Facultad de Economía y FES Aragón)
Geografía
Relaciones Internacionales (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, FES Acatlán y FES Aragón)
Sociología
Trabajo Social
Filosofía
Historia
Lengua y Literaturas Hispánicas
Lengua y Literaturas Modernas Letras Inglesas
Pedagogía
Licenciaturas vía internet de la UNAM:
Administración
Administración de Archivos y Gestión Documental
Bibliotecología y Estudios de la Información
Ciencias de la Comunicación
Ciencias Políticas y Administración Pública
Contaduría
Derecho
Diseño y Comunicación Visual
Economía
Enfermería
Enseñanza del Alemán como Lengua Extranjera
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
Enseñanza del Francés como Lengua Extranjera
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
Enseñanza del Italiano como Lengua Extranjera
Pedagogía
HVI
Relaciones Internacionales
Sociología
Trabajo Social