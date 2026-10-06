Educación

UNAM Lanza Convocatoria de Segunda Vuelta 2026 de Licenciatura Abierta y a Distancia

Este es el calendario de registro, desde fechas de aplicación del examen y cada etapa del proceso

UNAM Lanza Convocatoria de Segunda Vuelta de Licenciatura SUAyEDInstalaciones de la UNAM. Foto: Facebook Campus Central de Ciudad Universitaria UNAM

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