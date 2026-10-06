Medio Ambiente

Lluvias Provocan Captura de 13 Cocodrilos en Ciudad Madero, Tamaulipas; Detectan Parásitos

La mayoría de los reptiles capturados recientemente son ejemplares pequeños, aunque algunos alcanzan hasta los dos metros de longitud

Lluvias Provocan Captura de 13 Cocodrilos en Ciudad Madero; Detectan ParásitosLluvias Provocan Captura de 13 Cocodrilos en Ciudad Madero; Detectan Parásitos. Foto: N+

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Intensas lluvias en Tamaulipas llevan a la captura de 13 cocodrilos. Expertos advierten sobre parásitos que podrían propagarse.

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