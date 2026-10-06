Lluvias Provocan Captura de 13 Cocodrilos en Ciudad Madero, Tamaulipas; Detectan Parásitos

Derivado de las intensas lluvias que se han registrado en el sur de Tamaulipas, elementos del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Madero han capturado alrededor de 13 cocodrilos que fueron localizados en diferentes sectores del municipio.

Los saurios fueron trasladados a las instalaciones de Bomberos, ubicadas sobre la avenida Tamaulipas, en la colonia Héroe de Nacozari, donde fueron sometidos a una valoración para conocer su estado de salud.

El doctor César Cedillo, especialista en cocodrilos, en coordinación con personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y elementos de Bomberos, realizó diferentes estudios a los ejemplares, entre ellos la toma de medidas, muestras de sangre y su marcaje.

De acuerdo con el especialista, los ejemplares pueden presentar tanto parásitos internos como externos. Entre estos últimos se encuentran garrapatas, sanguijuelas y el denominado Paratrichosoma, un parásito que afecta la piel de los cocodrilos y puede dejar marcas visibles en las escamas del abdomen.

Explicó que la presencia de este parásito es especialmente relevante debido a que los ejemplares que suelen ser capturados en la zona sur tienen tamaños similares a los considerados de talla comercial en granjas de producción.

Por ello, señaló que sería inadecuado introducir ejemplares de vida libre a instalaciones donde existen cocodrilos de producción, ya que existe el riesgo de transmitir el parásito a otros animales.

La mayoría de los cocodrilos capturados recientemente son ejemplares pequeños, aunque algunos alcanzan hasta los dos metros de longitud.

Cedillo recordó que durante 2025 fueron capturados más de 400 cocodrilos en la zona sur de Tamaulipas, un incremento que estuvo relacionado con el aumento de las lluvias durante ese periodo.

Ante el pronóstico de que las precipitaciones continúen durante los próximos días, no descartó que puedan registrarse nuevos avistamientos y capturas de cocodrilos en distintos sectores del sur del estado.

Las autoridades mantienen el llamado a la población a evitar acercarse o intentar capturar por cuenta propia a estos animales y reportar su presencia a los cuerpos de emergencia correspondientes.