La Luna volverá a ser protagonista del cielo nocturno durante los próximos meses, cuando se presenten tres fenómenos astronómicos consecutivos que permitirán observarla con un tamaño y brillo ligeramente mayores a los habituales.

Se trata de las llamadas superlunas, un fenómeno que ocurre cuando la fase de Luna llena coincide con el momento en que nuestro satélite natural se encuentra más cerca de la Tierra, lo que hace que parezca más grande y brillante.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la primera de estas tres superlunas podrá observarse este martes 24 de noviembre de 2026. Las siguientes están previstas para diciembre y enero de 2027.

¿Cuándo serán las tres superlunas?

Las fechas previstas para observar las tres superlunas son:

24 de noviembre de 2026: primera superluna, conocida como Luna del Castor.

23 de diciembre de 2026: segunda superluna. El momento de luna llena será durante la noche del 23 de diciembre en México.

22 de enero de 2027: tercera superluna, conocida como Luna del Lobo.

La NASA identifica la luna llena del 24 de noviembre como el inicio de esta serie de tres fenómenos consecutivos.

¿Qué es una superluna y por qué se ve más grande?

Una superluna ocurre cuando la Luna llena coincide con el punto de su órbita en el que se encuentra más cerca de la Tierra, conocido como perigeo.

Esto sucede porque la órbita lunar no es completamente circular, por lo que la distancia entre nuestro planeta y su satélite natural cambia durante su recorrido.

Según la NASA, cuando la Luna se encuentra en esta posición puede verse hasta 14% más grande y 30% más brillante en comparación con la luna llena más pequeña y tenue del año.

Sin embargo, la diferencia de tamaño puede ser difícil de distinguir a simple vista. La denominación superluna tampoco es un término astronómico oficial, aunque se utiliza para describir este fenómeno.

¿Cómo observar la primera superluna de noviembre?

Para disfrutar del fenómeno no se necesita un telescopio ni equipo especializado, ya que podrá observarse a simple vista.

La NASA recomienda buscar un lugar con buena visibilidad del horizonte y observar hacia el este durante el atardecer, cuando la Luna comienza a elevarse en el cielo.

Además, cuando se encuentra cerca del horizonte puede parecer todavía más grande debido a una ilusión óptica conocida como ilusión lunar.

La recomendación es buscar un sitio despejado, alejado de obstáculos que impidan la visibilidad, y aprovechar la noche del martes 24 de noviembre para observar la primera de estas tres superlunas.