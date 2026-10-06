Transporte público

Trabajadores del Metro de CDMX Bloquean Paseo de la Reforma; Aquí las Alternativas Viales

Los manifestantes mantienen cerrados los carriles centrales de la vialidad principal y aseguran que no se moverán hasta que sus demandas sean atendidas

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