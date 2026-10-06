Trabajadores del Metro de CDMX Bloquean Paseo de la Reforma; Aquí las Alternativas Viales

Un bloqueo en ambos sentidos de los carriles centrales de la avenida Paseo de la Reforma provoca intensa carga vial en las inmediaciones. Los manifestantes aseguran que no van a retirar su protesta hasta que no sean atendidas sus demandas.

Minutos después de las 17:00 horas, los integrantes de la Asamblea General de Trabajadores (AGT) del Metro CDMX se desplazaron a la altura de las calles Río de la Plata y Loreto, donde cerraron el tránsito vehicular.

Sobre el paso peatonal, los inconformes se colocaron con banderas y mantas en las que exigen a las autoridades, con las que tienen diversas denuncias pendientes, que aceleren la atención de los casos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Desde el Aire: Bloquean Carriles Centrales de Paseo de la Reforma, CDMX

"Exigimos la retabulación sin discriminación en todas las áreas" y "respeto a los acuerdos internacionales" son algunas de las consignas que se pueden leer en sus pancartas. Debido a que aún no han establecido diálogo con las autoridades, el bloqueo comienza a afectar más zonas de la ciudad.

Lo anterior, porque al tratarse de una vialidad estratégica y ubicarse en medio de centros de trabajo y de escuelas, la hora pico de la movilidad está provocando caos. Los elementos de Tránsito de la SSC mantienen cierres desde Circuito Interior y hasta Insurgentes.

Sin embargo, hay cierres preventivos en otras calles con la finalidad de evitar que los vehículos ingresen a Paseo de la Reforma. Las alternativas viales son avenida Chapultepec y Ribera de San Cosme.

EPP