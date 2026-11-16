Metro CDMX Hoy: Horario de Servicio Este 16 de Noviembre 2026

Este lunes, 16 de noviembre de 2026, te decimos el horario de servicio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, para que tomes precauciones, debido a que es un día de descanso obligatorio en México por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, que se recorre al tercer lunes de noviembre.

Toma en consideración que por ser un día festivo, algunos servicios y medios de transporte de la Ciudad de México modificarán sus horarios de operación, entre ellos el Metro.

Recuerda que el programa “Tu bici viaja en Metro” estará disponible hoy durante todo el día, por lo que los usuarios pueden ingresar con sus bicicletas a las instalaciones del STC; de manera habitual, el programa opera con horarios específicos, de lunes a sábado a partir de las 22:00 horas.

Horario de servicio del Metro este 16 de noviembre

Diariamente, el servicio inicia a las 5:00 horas de lunes a viernes, sin embargo, debido al día festivo, se aplicará el horario especial por ser el aniversario de la Revolución Mexicana.

Este lunes, el STC Metro ofrece servicio con horario de día festivo, es decir de las 7:00 a 24:00 horas. Mañana, 17 de noviembre, retomará su horario habitual de servicio, por lo que las estaciones abrirán nuevamente a las 5:00 horas y operarán hasta la medianoche.

Se recomienda a los pasajeros mantenerse atentos a los avisos publicados en las redes sociales y canales oficiales del Metro, donde podrán consultar cualquier actualización relacionada con la operación de la red.

Con información de N+

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