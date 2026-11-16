Transporte público

Metro CDMX Hoy: Horario de Servicio Este 16 de Noviembre 2026

Por ser un día festivo, algunos servicios y medios de transporte de la Ciudad de México modificarán sus horarios de operación

Usuarios del Metro de la CDMXUsuarios del Metro de la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Viajas en Metro CDMX este 16 de noviembre? Recuerda que el servicio inicia a las 7:00 horas por el día festivo. Consulta actualizaciones en redes y disfruta de llevar tu bici todo el día.

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