¿Cuánto Tardará Reparación en el Metro CDMX para Reanudar Servicio en Línea B?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó cuánto podría tardar la reparación en las instalaciones del Metro para reanudar el servicio de la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca, luego de un incendio por quema de basura al exterior de las instalaciones, entre Oceanía y Deportivo Oceanía, que ocasionó daños considerables en equipos eléctricos.

Cabe destacar que, por ahora, se ofrece servicio de Buenavista a Oceanía y hay servicio de apoyo de RTP entre Oceanía y Villa de Aragón para facilitar los traslados.

¿Cuánto tardará reparación en Línea B del Metro?

Mediante redes sociales, el STC Metro informó que las reparaciones en la Línea B podrían extenderse durante toda la jornada de servicio de hoy.

Indicó que personal del Metro ya trabaja en la zona y hacen todo lo posible para agilizar las labores y restablecer el servicio luego de más de 5 horas de afectación.

Más tarde, Adrián Rubalcava, director del Metro, informó que siguen los trabajos en la zona, mientras se agiliza la llegada de los materiales necesarios para avanzar en las reparaciones, por lo que el servicio podría reanudarse antes de las 18:30 horas.

Además, hay una persona detenida en relación con el incendio que afectó el servicio del Metro, sin embargo, será el Ministerio Público quien determinarán su responsabilidad.

Con información de N+

Rar