Transporte público

¿Cuánto Tardará Reparación en el Metro CDMX para Reanudar Servicio en Línea B?

Hay una persona detenida en relación con el incendio que afectó el servicio de los trenes

Servicio de RTP para usuarios de la Línea B del MetroServicio de RTP para usuarios de la Línea B del Metro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Metro CDMX: Incendio afecta Línea B, reparaciones en curso. Servicio de Buenavista a Oceanía y RTP de apoyo. Persona detenida por el incidente. Descubre cuánto tardará la reparación.

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