Transporte público

¿Qué Pasó en la Línea B del Metro Hoy? Usuarios Reportan Retrasos en el Servicio

Mañana, 1 de noviembre, varias líneas iniciarán su servicio a las 5:00 horas para facilitar el traslado de las personas asistentes al Gran Premio de México de la F1

Estación Oceanía de la Línea B del MetroEstación Oceanía de la Línea B del Metro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, usuarios del Metro CDMX enfrentan retrasos en la Línea B. Mañana, varias líneas abrirán a las 5:00 am para el evento de F1. Conoce cómo afectará tu viaje.

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Problemas en la Línea B del Metro CDMX: ¿Qué Pasó con el Servicio en Estaciones Hoy? Últimas Noticias | N+