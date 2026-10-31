¿Qué Pasó en la Línea B del Metro Hoy? Usuarios Reportan Retrasos en el Servicio

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó cómo está el servicio de la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca, luego de que usuarios reportaron retrasos.

Toma en consideración que mañana, 1 de noviembre, varias líneas iniciarán su servicio a las 5:00 horas, para facilitar el traslado de las personas asistentes al Gran Premio de México de la Fórmula 1, estas son:

Línea 1, que corre de Pantitlán a Observatorio.

Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad.

Línea 7, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto.

Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya

Además, 550 elementos refuerzan las labores de vigilancia en las instalaciones del Metro desde el pasado 30 de octubre.

Retrasos en la Línea B del Metro

Mediante X, el STC Metro informó que se agilizó la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B, sin embargo, no aclaró a qué se debieron los retrasos en el servicio de más de 10 minutos por estación.

También recomendó a los usuarios permitir el libre cierre de puertas, así como permitir descender del vagón antes de ingresar.

Con información de N+