¿Cómo Está el Servicio en la Línea 12 del Metro CDMX Hoy? Esto Pasó

Si sueles usar la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó cómo está el servicio este viernes luego de las complicaciones que se presentaron durante la noche anterior por una revisión del sistema eléctrico.

En su actualización sobre la operación de trenes, señaló que todas las estaciones de la también llamada Línea Dorada se encuentran abiertas y cuentan con servicio en ambos sentidos.

La noche del pasado jueves 29 de octubre, el servicio de la Línea 12 presentó afectaciones debido a una revisión del sistema eléctrico. Como consecuencia, el Metro implementó una operación provisional en dos segmentos. Los trenes circularon únicamente en los siguientes tramos:

De Tláhuac a San Andrés Tomatlán.

De Mixcoac a Ermita.

Las estaciones Culhuacán, Atlalilco y Mexicaltzingo permanecieron sin servicio de trenes, mientras personal del Sistema de Transporte Colectivo realizaba las labores correspondientes para recuperar la operación completa.

La interrupción también generó reportes de usuarios en redes sociales, quienes señalaron que algunos trenes permanecieron detenidos durante más de 30 minutos en los túneles de la Línea 12.

FBPT