Transporte público

¿Cómo Está el Servicio en la Línea 12 del Metro CDMX Hoy? Esto Pasó

Luego de las afectaciones registradas el pasado jueves, el Sistema de Transporte Colectivo informó cómo operan los trenes

Estación Mixcoac del Metro de la Ciudad de México.Estación Mixcoac del Metro de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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