¿Hay Suspensión en el Servicio del Metro CDMX Hoy? Así Operan Líneas y Estaciones

Si vas a usar el Metro de la Ciudad de México (CDMX) este jueves, te indicamos cómo opera el servicio, qué líneas registran un incremento de usuarios y si hay estaciones cerradas.

A través de sus redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó sobre la circulación de trenes y la afluencia de pasajeros en la red.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Momento en que Cae Muleta en Metro Moctezuma

¿Cómo está el servicio en el Metro CDMX hoy?

En las primeras horas de hoy, el STC Metro informó que las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, A y B registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales.

No obstante, el organismo advirtió que comienza a incrementarse la cantidad de usuarios en las líneas 3 y B, situación que podría ocasionar mayores tiempos de espera en los andenes y durante el abordaje de los convoyes.

La estación Zócalo/Tenochtitlan, correspondiente a la Línea 2, se encuentra abierta y brinda servicio en ambas direcciones.

Ante el aumento de pasajeros en algunas líneas, recomendaron a los usuarios anticipar sus traslados, permitir el descenso antes de abordar y mantenerse atentos a los avisos oficiales del Sistema de Transporte Colectivo.

FBPT