Transporte público

¿Hay Suspensión en el Servicio del Metro CDMX Hoy? Así Operan Líneas y Estaciones

El Sistema de Transporte Colectivo informó sobre las condiciones de operación de la red este jueves

Línea 12 del Metro CDMXPersonas salieron de un vagón del Metro de la Línea 12 del Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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