Sociedad

San Salvador Huixcolotla: El Pueblo Donde Nació el Papel Picado que Da Color al Día de Muertos

En este municipio de Puebla, generaciones de artesanos mantienen viva una tradición centenaria que lleva sus diseños a los altares, calles y hogares de México, así como a distintos países del mundo

El papel picado es un elemento tradicional del Día de Muertos.El papel picado es un elemento tradicional del Día de Muertos en México. Foto: Cuartoscuro

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