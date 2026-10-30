Seguridad

Marina Aclara que Helicóptero Naval No Disparó Durante Hechos Violentos en Matamoros

También expresó sus condolencias por el fallecimiento de una menor de edad

Marina Aclara que Helicóptero Naval No Disparó Durante Hechos Violentos en MatamorosMarina Aclara que Helicóptero Naval No Disparó Durante Hechos Violentos en Matamoros. Foto: N+

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La Marina aclara: el helicóptero naval no disparó en Matamoros. Condolencias por la muerte de una menor.

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