Marina Aclara que Helicóptero Naval No Disparó Durante Hechos Violentos en Matamoros

La Secretaría de Marina (Semar) a tráves de un comunicado negó que un helicóptero de la Armada de México haya participado en los enfrentamientos registrados el jueves 29 de octubre en Matamoros, Tamaulipas, o que desde la aeronave se hayan realizado disparos, luego de que circularan versiones sobre su presunta intervención en los hechos violentos.

El Sector Naval de Matamoros explicó que, de acuerdo con los registros de vuelo, la aeronave realizaba una misión de movimiento administrativo de tropas y durante su recorrido no intervino en ningún enfrentamiento ni efectuó disparos.

La institución señaló que las versiones sobre la supuesta participación del helicóptero circularon en medio de los bloqueos registrados en distintos puntos de la ciudad, presuntamente relacionados con acciones de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Ante ello, la Marina rechazó los señalamientos sobre la intervención de personal naval en hechos en los que, aseguró, no tuvo participación, y pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación verificar la información antes de compartirla.

En el mismo comunicado, la Secretaría de Marina expresó sus condolencias por el fallecimiento de una menor de edad durante los hechos registrados en Matamoros y manifestó su solidaridad con sus familiares.

La dependencia precisó que el esclarecimiento de lo ocurrido y la determinación de las circunstancias en que sucedieron los hechos corresponden a las autoridades competentes.