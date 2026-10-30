Sociedad

FOTOS | Desfile Día de Muertos CDMX: Así se Verán Carros Alegóricos este 2026

Conversamos con los creadores de uno de los 12 carros alegóricos que recorrerán Paseo de la Reforma entre música y color

El taller El Volador en Iztapalapa es uno de los creadores del carro “Cantares de mi Lago”Foto: N+
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