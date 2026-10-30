Sociedad

Pan de Muerto en Oaxaca: ¿Cómo Se Llama y Qué Representa Esta Tradición?

La pieza de Día de Muertos es característica de las ofrendas de las comunidades zapotecas del Istmo de Tehuantepec

Las regañadas, pan de muerto de Oaxaca.Las regañadas, pan de muerto de Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

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