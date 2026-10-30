Pan de Muerto en Oaxaca: ¿Cómo Se Llama y Qué Representa Esta Tradición?

En Oaxaca, el pan de muerto tiene diferentes formas, ingredientes y significados de acuerdo con las costumbres de cada comunidad. Una de las variedades que forman parte de esta tradición son las regañadas.

Esta preparación está vinculada con las comunidades zapotecas del Istmo de Tehuantepec, donde la gastronomía también forma parte de las prácticas con las que las familias recuerdan a sus seres queridos durante las celebraciones de Día de Muertos.

De acuerdo con el Instituto de los Pueblos Indígenas (INPI), las regañadas son panes de pasta hojaldrada que se incorporan a los altares como una representación de las almas de personas y animales fallecidos.

Antes de hornearse, las piezas se espolvorean con azúcar y canela, elementos que complementan su sabor y acabado.

Su elaboración forma parte de los conocimientos gastronómicos transmitidos entre generaciones en distintas localidades del Istmo. En Juchitán y Unión Hidalgo, por ejemplo, este pan es reconocido dentro de las preparaciones tradicionales de la región.

Las regañadas no son la única variedad que se prepara en el estado. La diversidad gastronómica oaxaqueña incluye otras piezas que también se relacionan con las ofrendas y las tradiciones locales.

Entre ellas destaca el pan de yema, elaborado con huevo y que puede llevar ajonjolí. En algunas versiones se incorpora una pequeña figura o rostro que representa al difunto.

También se encuentra el pan bordado, decorado con figuras florales hechas con masa y una pequeña carita que puede tener rasgos humanos o de calavera.

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