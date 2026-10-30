Sociedad

Cierran Navegación para Embarcaciones Menores en Puerto de Guaymas, Sonora

La suspensión inició desde las 9 de la mañana luego del viento fuerte, olas altas y las lluvias registradas desde las primeras horas

Cierran Navegación para Embarcaciones Menores en Puerto de Guaymas, SonoraCierran Navegación para Embarcaciones Menores en Puerto de Guaymas, Sonora. Foto: Archivo N+

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