Cierran Navegación para Embarcaciones Menores en Puerto de Guaymas, Sonora

La capitanía del puerto de Guaymas informó sobre el cierre a la navegación para embarcaciones menores.

La suspensión de actividades marítimas inició desde las 9 de la mañana de este viernes debido al viento fuerte, olas altas y lluvias en la región.

Se recomendó a toda la comunidad marítima estar atenta a la información y avisos a través de la capitanía del puerto.

Desde la mañana de este viernes se registaron las primeras lluvias en la mayor parte del estado de Sonora, siendo el municipio de Guaymas uno de los más afectados hasta este medio día.

Ciudadanos han reportado inundaciones en gran parte de la ciudad, así como vehículos y camiones varados en distintos puntos