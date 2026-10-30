Zoe Jazmín Lleva su Esfuerzo de Matamoros a los Paranacionales CONADE 2026

Con tan solo 14 años, Zoe Jazmín Saucedo Dávila se ha convertido en un ejemplo de disciplina, esfuerzo y superación. Originaria de Matamoros, la joven destacó en los Paranacionales CONADE 2026, celebrados en Guadalajara, Jalisco, donde obtuvo cuatro medallas en distintas pruebas de atletismo.

A los seis años sufrió un infarto medular que le provocó paraplejia; sin embargo, esta condición no ha sido un impedimento para sobresalir en el ámbito académico ni deportivo. Actualmente, cursa el tercer grado en la Secundaria Técnica número 76 de Matamoros.

Durante la competencia participó en las pruebas de 100, 400 y 800 metros, así como en el relevo 4 por 100, donde consiguió tres medallas de plata y una de oro.

Zoe combina sus estudios con entrenamientos dos días a la semana, durante cuatro horas, por lo que debe trasladarse junto a su madre hasta Reynosa para practicar este deporte, debido a la falta de espacios e infraestructura para atletas paralímpicos en Matamoros.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Zoe Jazmín, Originaria de Matamoros, Gana Cuatro Medallas en los Paranacionales CONADE 2026

Su madre, Dalia Dávila, señaló que el deporte ha representado un cambio importante en la vida de su hija, pues le ha permitido desarrollar mayor seguridad, convivir con otros jóvenes y descubrir nuevas oportunidades.

Además de sus logros deportivos, Zoe ha encontrado en el atletismo una motivación para seguir preparándose y alcanzar nuevas metas, con la ilusión de convertirse en una mejor deportista.