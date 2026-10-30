Sociedad

Zoe Jazmín Lleva su Esfuerzo de Matamoros a los Paranacionales CONADE 2026

La joven destacó en este evento deportivo celebrado en Guadalajara, Jalisco, donde obtuvo cuatro medallas en distintas pruebas de atletismo

Zoe Jazmín Lleva su Esfuerzo de Matamoros a los Paranacionales CONADE 2026Zoe Jazmín Lleva su Esfuerzo de Matamoros a los Paranacionales CONADE 2026. Foto: N+

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Zoe Jazmín, de Matamoros, desafía las adversidades y triunfa en los Paranacionales CONADE 2026 con 4 medallas.

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