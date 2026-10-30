Sociedad

Suspenden Clases en Los Cabos Hoy por Lluvias: Estos Alumnos No Van a la Escuela

Las condiciones meteorológicas llevaron a las autoridades a tomar medidas preventivas para la comunidad escolar

Suspenden Clases del Turno Vespertino en Los Cabos por Fuertes LluviasSuspenden Clases del Turno Vespertino en Los Cabos por Fuertes Lluvias. Foto: Protección Civil de Los Cabos

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Se suspenden clases vespertinas este viernes 30 por fuertes lluvias. Autoridades piden seguir recomendaciones de Protección Civil para su seguridad.

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