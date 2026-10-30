Suspenden Clases en Los Cabos Hoy por Lluvias: Estos Alumnos No Van a la Escuela

El Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, informó que este viernes se suspenderán las actividades escolares del turno vespertino en todos los niveles educativos, debido a las fuertes lluvias registradas en el municipio.

La medida fue acordada por el Consejo Estatal de Protección Civil y aplica para escuelas públicas y privadas, así como para guarderías, de acuerdo con el aviso difundido por las autoridades municipales.

El gobierno municipal pidió a estudiantes, madres y padres de familia, así como al personal educativo, mantenerse atentos a los comunicados oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Entre las medidas preventivas se encuentra evitar traslados innecesarios y no cruzar arroyos ni zonas con acumulación de agua, debido a los riesgos que pueden representar las lluvias.

Además de la suspensión de clases, el Ayuntamiento de Los Cabos informó que también quedaron suspendidas todas las actividades deportivas en el municipio, por recomendación de Protección Civil y como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas.

La disposición contempla el cierre de las unidades e instalaciones deportivas municipales hasta nuevo aviso, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los próximos comunicados oficiales.