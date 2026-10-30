Homicidios

Dan 75 Años de Prisión a Hombre por Asesinar a un Tránsito en Apodaca, NL

El sujeto también fue acusado de asesinar a dos personas más en Salinas Victoria

SentenciadoEl sujeto fue condenado por tres homicidios en total. Foto: FGJNL

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