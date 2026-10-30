Dan 75 Años de Prisión a Hombre por Asesinar a un Tránsito en Apodaca, NL

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informaron sobre la sentencia de un hombre, quien fue condenado a 75 años de prisión por asesinar a un tránsito y dos personas en dos hechos distintos en los municipios de Apodaca y Salinas Victoria.

El hombre, identificado como Rodolfo 'N', fue encontrado como culpable por el delito de homicidio calificado en ambos casos, por lo que el sujeto permanecerá internado en un centro de reinserción social estatal durante un total de 75 años. Rodolfo 'N' también deberá pagar una reparación del daño, que consiste en una indemnización por la muerte de las víctimas y los gastos funerarios.

Uno de los homicidios ocurrió en abril de 2019, cuando un elemento de Vialidad y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca se encontraba trabajando en calles de la colonia Metroplex, en Apodaca. En ese momento, Rodolfo 'N' se acercó al oficial portando un arma de fuego corta y le disparó en repetidas ocasiones, para después huir del lugar.

El elemento de tránsito fue trasladado a un hospital, donde fue reportado sin vida. Rodolfo 'N' también fue acusado de cometer un doble homicidio, en abril de 2019, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Los Pilares, en el municipio de Salinas Victoria.

La Fiscalía de Nuevo León presentó pruebas en contra del acusado por el doble homicidio, por lo que un juez lo condenó a 50 años de prisión. Con esta sentencia y la correspondiente al homicidio del elemento de tránsito de Apodaca, el hombre acumula 75 años de cárcel.