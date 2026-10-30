Reportan Triple Homicidio en Casa de Tlaquepaque; Investigan un Posible Robo

Tres personas fueron localizadas sin vida al interior de una vivienda en la colonia Las Liebres, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Entre las víctimas, hay dos hombres y una mujer de la tercera edad.

Los hechos ocurrieron en una finca ubicada en el cruce de las calles Niños Héroes y Miguel Hidalgo, luego de que vecinos de la zona reportaran al número de emergencias 911 haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego provenientes del inmueble.

Al llegar como primeros respondientes, policías municipales observaron a través de una ventana a un hombre y una mujer, ambos de entre 65 y 70 años, tendidos en la sala de la vivienda.

Debido a que las personas no respondían a los llamados de los oficiales, los uniformados realizaron una entrada forzada y confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales. El hombre tenía una pistola empuñada.

Durante la inspección del inmueble, los policías localizaron en una de las habitaciones a otro hombre, de aproximadamente 40 años, quien también presentaba heridas de arma de fuego y tenía un arma consigo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, una de las líneas que se analiza es que el crimen pudo estar relacionado con un robo al interior de la finca.

La Fiscalía del Estado de Jalisco tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron las tres muertes.