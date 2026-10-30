Homicidios

Reportan Triple Homicidio en Casa de Tlaquepaque; Investigan un Posible Robo

En el sitio, las autoridades encontraron a dos masculinos, quienes portaban armas de fuego y presentaban impactos de bala

multihomicidio en TlaquepaqueAutoridades investigarán cómo sucedieron las tres muertes. Foto: N+

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Autoridades investigan triple homicidio en Tlaquepaque. Dos hombres y una mujer de la tercera edad fueron encontrados muertos.

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