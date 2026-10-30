Choque de Camiones Deja Ocho Pasajeros Heridos en Guadalupe, Nuevo León

Un choque entre camiones urbanos dejó como saldo al menos ocho personas heridas poco antes de las 08:00 de la mañana en la avenida Benito Juarez, en su cruce con la calle Zuazua, en el centro del municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Presuntamente, el camión de la ruta 68 circulaba a exceso de velocidad y no pudo frenar por el pavimento mojado, por lo que, terminó impactándose con la parte trasera de otro camión urbano de la ruta 185.

El accidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia hasta el sitio para brindar los primeros auxilios a las personas lesionadas. Paramédicos de la Cruz Verde, de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) arribaron para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

En el sitio, al menos ocho pasajeros resultaron heridos con diversos golpes, dos de ellos tuvieron que ser llevados a distintos hospitales para su atención médica especializada. En su mayoría, se trató de adultos mayores.

De igual manera, llegó al sitio personal de tránsito para abandera el área en la circulación hacia el municipio de Juárez. Se registró tráfico en la zona por varios minutos hasta que fueron retiradas las unidades involucradas en el choque.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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