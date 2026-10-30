Accidentes

Choque de Camiones Deja Ocho Pasajeros Heridos en Guadalupe, Nuevo León

Fueron unidades de la ruta 68 y ruta 185 las que estuvieron involucradas en el percance presuntamente causado por exceso de velocidad

Choque de camiones en GuadalupeUno de los camiones impactó en la parte trasera de otra unidad. Foto: N+

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