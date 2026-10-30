Seguridad

‘La Madrina’ fue Vinculada por su Probable Participación en Una Desaparición en Guanajuato

La mujer de 52 años identificada como Evangelina ’N’ pasara su proceso en prisión preventiva

‘La Madrina’ fue Vinculada a Proceso por su Probable Participación en la Desaparición de un Joven en Purísima del Rincón.‘La Madrina’ fue Vinculada a Proceso por su Probable Participación en la Desaparición de un Joven en Purísima del Rincón. Foto: N+

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El joven salió en su motocicleta en el fraccionamiento Real Del Bosque alrededor de las 2:00 de la mañana del pasado 1 de enero.

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