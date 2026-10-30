‘La Madrina’ fue Vinculada por su Probable Participación en Una Desaparición en Guanajuato

Una mujer de 52 años, identificada como Evangelina 'N' y conocida como ‘La Madrina’, fue vinculada a proceso por su probable participación en la desaparición de un joven de 20 años, cuyo paradero sigue sin conocerse.

Según la investigación, el muchacho salió en motocicleta de su casa, en el fraccionamiento Real del Bosque en Purísima Del Rincón, alrededor de las 2:00 de la madrugada del 1 de enero de 2026, para asistir a una fiesta.

Cerca de una hora después, en Monte Grande, él y otro hombre habrían sido interceptados y subidos a una camioneta.

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La Fiscalía General del Estado de Guanajuato señaló que las indagatorias permitieron identificar a la vinculada. A ‘La Madrina’ se le impuso prisión preventiva mientras continúa el proceso.

Las autoridades de los distintos niveles de gobierno mantienen la búsqueda del joven de 20 años.