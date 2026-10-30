Seguridad

Video del ‘Mata Perros’ de la Condesa: Así Dejaba Presuntos Cebos con Veneno en Parque España

Autoridades mantienen las investigaciones del caso, luego de la detención del presunto responsable en la alcaldía Cuauhtémoc

Imagen del hombre que presuntamente envenenaba a perros en el Parque España. Foto: Captura de pantallaImagen del hombre que presuntamente envenenaba a perros en el Parque España. Foto: Captura de pantalla

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