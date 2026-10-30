Video del ‘Mata Perros’ de la Condesa: Así Dejaba Presuntos Cebos con Veneno en Parque España

El envenenamiento de perros en el Parque España de la colonia Condesa, Ciudad de México (CDMX), generó indignación y demandas de justicia entre la población de la capital mexicana; ahora, después de que se anunció la detención del presunto responsable, se revelaron videos que captaron la forma de operar del sujeto.

Autoridades locales informaron que Salvador ‘N’, de 58 años de edad, fue capturado esta mañana en la alcaldía Cuauhtémoc, en el cruce de las calles Atlixco y Juan Escutia.

“Sus características físicas coinciden con las de una persona señalada en imágenes difundidas en redes sociales por el envenenamiento de perros en la colonia Condesa”, indicó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En un comunicado, reiteró que hasta ahora tiene conocimiento de cuatro perros fallecidos y ha recibido tres denuncias de sus propietarios.

“En este momento se realizan los actos de investigación necesarios para determinar la responsabilidad de esta persona en el envenenamiento de perros. Estas diligencias incluyen el análisis de videograbaciones y entrevistas para verificar su identidad y establecer su ubicación al momento de los hechos que provocaron la muerte de los animales”.

Detención de Salvador ‘N’

La detención de Salvador ‘N’ ocurrió alrededor de las 06:20 horas de este viernes; al identificar al hombre, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se acercaron para entrevistarlo, pero este reaccionó de manera agresiva.

Ante ello, los agentes lo detuvieron y pusieron a disposición del Ministerio Público por el delito de resistencia de particulares.

Las autoridades mantendrán ahora el análisis de videograbaciones, las entrevistas y diversos indicios recabados en coordinación con la SSC, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la alcaldía Cuauhtémoc, dijo la Fiscalía capitalina.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video: Captan a Sujeto Dejando Presuntos Cebos con Veneno en La Condesa

Video capta modus operandi

En videos captados por una cámara de seguridad se pudieron ver imágenes donde se observa el modo de operar de la persona, identificada como quien dejaba la comida envenenada para animales de compañía en la Condesa, específicamente en el Parque España.

En la grabación se le vio caminando en el parque, del lado de la avenida, en la esquina de Nueva León y Juan Escutia, cuando al parecer mueve el brazo hacia atrás y deja algo.

Luego sigue avanzando y se detiene una vez más, se acerca a una jardinera y luego sigue su camino por el Parque España.

Según información de la SSC, durante recorridos previos en la zona localizaron un trozo de salchicha que contenía una píldora azul, que podría estar relacionado con los hechos.

Al seguir las investigaciones, detuvieron esta mañana al sujeto que presuntamente habría dejado los cebos en la zona.

“Durante las indagatorias, también se tuvo conocimiento de que, en días recientes, uno de los hijos del detenido habría sido atacado por un perro que se encontraba en la zona, antecedente que forma parte de las líneas de investigación”, indicó la dependencia en un comunicado.

SPB