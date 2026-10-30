Van 5 Funcionarios Imputados por Irregularidades en Contratos de Taddei: INE

El titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, informó ante diputados que existen 18 expedientes de investigación por los contratos otorgados durante la gestión de la expresidenta del Instituto, Guadalupe Taddei. De estos, cinco ya derivaron en procedimientos de responsabilidades administrativas por presuntas irregularidades.

"De esos 18 expedientes, 13 se encuentran en investigación y 5 ya se encuentran en procedimiento de responsabilidades, esto qué significa, que estos 5 que se encuentran en procedimientos de responsabilidades ya se dejó el citatorio para su audiencia inicial, es decir, formalmente ya se realizó la imputación al servidor público. Cinco personas ya están determinadas por faltas graves, estos ya iniciaron su procedimiento de responsabilidad administrativa", detalló Carvente Contreras.

Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el contralor explicó que los contratos con supuestas irregularidades otorgados durante la gestión de Taddei que se hicieron públicos representan apenas 4 por ciento del total. Por ello, señaló que todavía falta auditar el 96 por ciento restante.

Como parte de las acciones realizadas, destacó la sanción impuesta a la empresa Bell-Krom por incumplir con la entrega de material electoral.

"La sancionamos con una inhabilitación y una sanción económica, fue a la empresa Bell-Krom, esta empresa tenía la obligación contractual de entregar 25 mil 302 chalecos, únicamente entregó en tiempo 7 mil 267 y quedaron por entregar 18 mil 35 chalecos", señaló.

Carvente Contreras informó que el Órgano Interno de Control inició una investigación de oficio por posibles irregularidades que no solo involucran al INE, sino también a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), empresas proveedoras y servidores públicos relacionados con los contratos.

"Quiero informar que hemos iniciado una investigación de oficio respecto de irregularidades relacionadas con el Instituto Nacional Electoral, esta investigación comprende también a todos los Organismos Públicos Locales Electorales, así como a las empresas, proveedores y personas servidoras públicos que pudieran estar relacionadas con los hechos".

El contralor explicó que las indagatorias permitieron identificar que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026. De ese monto, 3 mil 790 millones de pesos corresponden a Organismos Electorales Locales.

Además, señaló que cinco empresas concentran contratos para proveer material electoral a los OPLE desde hace más de 10 años. Se trata de Cajas Graft, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast México.

"Los focos apuntan al Instituto Nacional Electoral y sí, evidentemente se está cruzando una coyuntura, una crisis, como ustedes le quieran llamar, pero yo quiero resaltar que este asunto de las empresas no únicamente atañe al Instituto, atañe a todos los OPLEs, es decir, es un problema histórico y es un problema estructural, por favor, nosotros hemos detectado que al menos desde 2014 hasta cinco empresas con vínculos entre sí, es decir, comparten representantes legales y socios, han simulado competencia y recibieron alrededor por 2 mil 461 millones de pesos, la concentración del mercado ha sido del 77 por ciento por parte de estas cinco empresas".

El funcionario explicó que uno de los patrones detectados es que las compañías comparten representantes legales, lo que, de acuerdo con su investigación, apunta a una posible colusión o simulación de competencia en los procesos de contratación.

"¿Cuál es el patrón que nosotros hemos identificado? Todos estos apoderados o representantes legales se comparten en estas empresas, es decir, José Alfredo Hernández Casillas aparece en Cajas Graft, pero también aparece en Seriplast, Raymundo aparece en tres empresas, es decir, estamos ante un escenario de colusión, o bueno, de simulación en el que existen empresas únicas, pero en realidad están diseminadas en este grupo de cinco empresas", dijo.

También mencionó que Seriplast tenía como representante legal al hermano de Alfredo Hernández Casillas y recordó que esa compañía era contratada anteriormente por el INE.

"Seriplast tenía como representante legal justamente al hermano de Alfredo Hernández Casillas, Seriplast es la empresa con la que anteriormente se contrataba en el Instituto Nacional Electoral", añadió.