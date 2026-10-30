Política

Van 5 Funcionarios Imputados por Irregularidades en Contratos de Taddei: INE

Existen 18 expedientes de investigación por los contratos otorgados

Guadalupe Taddei ex presidenta del INE. Foto: CuartoscuroGuadalupe Taddei ex presidenta del INE. Foto: Cuartoscuro

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