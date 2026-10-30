Sociedad

Así Despiden a Cuauhtémoc Cárdenas en el Palacio de Bellas Artes | FOTOS

La gente que asiste lo despide con aplausos para rendirle un homenaje; en su ataúd se colocaron dos banderas de México

Homenaje Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes; Despiden con Último Adiós| FOTOSRealizan homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Palacio de Bellas Artes. Foto: Cuartoscuro

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