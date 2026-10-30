Así Despiden a Cuauhtémoc Cárdenas en el Palacio de Bellas Artes | FOTOS

Los restos del político mexicano, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fueron trasladados este mediodía del viernes 30 de octubre de 2026 del panteón francés al Palacio de Bellas Artes, en el Centro de la Ciudad de México.

Filas para dar el último adiós a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes. Foto: N+

El cortejo fúnebre estuvo acompañado por familiares, amigos, políticos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Para ello, se llevaron a cabo cortes a la circulación y se modificó la ruta inicial por un bloqueo en Eje Central, a un costado del Palacio de Bellas Artes.

Llegada de los restos mortales de Cuauhtémoc Cárdenas al Palacio de Bellas Artes. Foto: N+

Poco después de las 13:30 llegó al vestíbulo del Palacio de Bellas Artes el cuerpo de Cuauhtémoc Cárdenas. En el ataúd colocaron dos banderas de México y a un costado, alcatraces.

Guardia de honor a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes. Foto: N+

A su llegada, los músicos interpretaron melodías del estado natal de la familia, es decir, Michoacán.

Recibieron con emoción a Cuauhtémoc Cárdenas para despedirlo. Foto: N+

Sus tres hijos: Lázaro Cárdenas Batel, Cuauhtémoc Cárdenas Batel y Camila Cárdenas Batel, estuvieron presentes en el homenaje de cuerpo presente a su padre. Así como personas cercanas.

Cuartoscuro

Los presentes ofrecieron aplausos de pie para rendirle homenaje al político fallecido y se llevó a cabo la primera guardia de honor.

La multitud que rodeaba el emblemático edificio del Centro Histórico capitalino permaneció en silencio, nutrida por veteranos de protestas estudiantiles, simpatizantes de izquierda y trabajadores que recordaban con nitidez su carrera política.

Cárdenas fue el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular (1997-1999), gobernador de Michoacán (1980-1986), y tres veces candidato presidencial (1988, 1994 y 2000).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, montó una guardia de honor con los hijos de Cuauhtémoc Cárdenas en el Palacio de Bellas Artes. Foto: N+

Este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistió al Palacio de Bellas Artes para acompañar el homenaje de cuerpo presente.

Un momento inesperado fue la intervención de una mujer indígena de los purépechas que dio una palabras de despedida, y reveló que acompañó al ingeniero Cárdenas en en su camino político.

El homenaje público en Bellas Artes se produjo tras una jornada previa de despedida íntima, luego de que los restos mortales del dirigente fueran velados durante el jueves en el Panteón Francés de la capital mexicana.

Los asistentes al Palacio de Bellas Artes coincidieron en que la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas deja un legado clave en la vida pública del país, marcado por haber impulsado la apertura democrática y abierto el camino a la alternancia política

HVI