Seguridad

Asesinan a Mujer Dentro de un Negocio de Comida en el Centro de Silao, Guanajuato

La víctima conocida como “La Flaca” murió tras ser atacada a balazos por sujetos a bordo de una motocicleta

La mujer fue atacada al interior del local de comida.Fotos: N+

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En Silao, una mujer conocida como 'La Flaca' fue asesinada a tiros mientras cenaba. Los atacantes huyeron en moto.

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