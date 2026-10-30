Asesinan a Mujer Dentro de un Negocio de Comida en el Centro de Silao, Guanajuato

En la zona centro de Silao, Guanajuato, hombres armados a bordo de una motocicleta asesinaron a balazos a una mujer que estaba por cenar en un local de comida.

Los hechos tuvieron lugar en un establecimiento ubicado en los cruces de las calles General Vicente Guerrero y 16 de Septiembre Poniente donde llegó una mujer, conocida como ‘La Flaca’, quien vivía en situación de calle y acostumbraba a cenar en el lugar.

Al sitio arribaron dos personas a bordo de una moto y uno de ellas sacó un arma. Sin mencionar palabra, el agresor comenzó a dispararle en repetidas ocasiones frente a varios clientes para después darse a la fuga.

Al mismo tiempo testigos llamaron a los números de emergencia para alertar sobre el ataque.

Al llegar la policía y la Guardia Nacional, acordonaron la zona, mientras que paramédicos confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía de Guanajuato serán los encargados de continuar con las indagatorias correspondientes para esclarecer el asesinato.