Salud

Aplicación de Vacunas en Estadio Universitario en San Nicolas, NL: Días y Horario

El municipio aplicará más de 35 mil vacunas contra la influenza, el COVID-19, neumococo y el VPH

Enfermera aplicando vacunaVacunación masiva por temporada invernal. Foto: N+

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