Aplicación de Vacunas en Estadio Universitario en San Nicolas, NL: Días y Horario

Este fin de semana se llevará a cabo otra vacunación masiva en el Estadio Universitario, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Aquí te contamos cuándo, en qué horario y los requisitos para aplicarte la vacuna.

De acuerdo con lo informado con el municipio, se estima que sean más de 35 mil vacunas las que se apliquen a los ciudadanos en modo drive-thru y peatonal para prevenir enfermedades respiratorias por la temporada invernal.

La aplicación de vacunas se llevará a cabo el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre en las instalaciones del estacionamiento del Estadio Universitario, ubicado dentro de la Ciudad Universitaria, en San Nicolas de los Garza.

Las vacunas que se aplicarán será contra la influenza, el COVID-19, neumococo y el VPH, a partir de las 09:00 horas hasta las 15:00 horas. Las personas podrán pasar en su carro en la modalidad drive-thru o caminando para la aplicación peatonal.

Esta vacunación masiva es para todo ciudadano que requiera aplicarse la dosis, aunque no sean residentes del municipio de San Nicolás de los Garza. El único requisito que solicitarán las autoridades de salud es el CURP, para las mujeres menores de edad que quieran vacunarse contra el VPH.

SHH