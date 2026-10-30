Homicidios

Encuentran a Mujer Sin Vida en Autopista a Reynosa en General Bravo, Nuevo León

Las autoridades investigan como posible feminicidio la muerte de una persona que presentaba huellas de violencia

Mujer encontrada sin vida en autopista a Reynosa en General BravoEl cuerpo de la mujer fue encontrado en el acotamiento. Foto: José Rojas

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