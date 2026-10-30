Encuentran a Mujer Sin Vida en Autopista a Reynosa en General Bravo, Nuevo León

El hallazgo de una mujer sin vida y con huellas de violencia sobre la autopista movilizó a autoridades de seguridad hasta el municipio de General Bravo, Nuevo León. Inicialmente, se sospechaba que podría tratarse de un atropello, pero el estado del cuerpo generó dudas.

Elementos de Fuerza Civil y de la Policía de General Bravo acudieron al kilómetro 156 de la autopista Reynosa, donde se reportó el hallazgo de la mujer inconsciente. Al llegar paramédicos y rescatistas al sitio confirmaron el deceso de la víctima.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de una mujer de entre 35 a 40 años, quien estaba tirada sobre la autopista, exactamente en el acotamiento, tenía huellas de arrastre y no llevaba ropa interior. Los indicios encontrados en la escena originaron que se investigue un posible feminicidio.

Las autoridades de seguridad llevaron a cabo el acordonamiento del área, en la zona de descanso de la carretera de cuota, en el sentido de Tamaulipas al estado de Nuevo León, lugar donde quedó la víctima que, hasta el momento, no ha sido identificada de manera oficial. La investigación sigue en curso para determinar las causas de su muerte.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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