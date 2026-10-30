Lesionan a Cuentahabiente con Arma de Fuego en Calzada Zavaleta de Puebla

Un robo a cuentahabiente se registró sobre la Calzada Zavaleta de la ciudad de Puebla; el saldo, un hombre lesionado por impacto de arma de fuego y un vehículo asegurado.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima salió de una sucursal bancaria de la Plaza del Sol la Recta, cuando fue abordado por un sujeto armado, quien le disparó a quemarropa para robar dinero en efectivo.

Posteriormente, el agresor trató de huir del sitio, pero fue alcanzado por policías municipales quienes lo detuvieron y aseguraron una motocicleta en la que viajaba la tarde de este viernes.

La zona fue acordonada mientras se realizaron peritajes y levantamiento de al menos dos casquillos percutidos. El lesionado recibió atención médica especializada en un complejo médico cercano.

Con información de N+

JAPR