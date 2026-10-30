Seguridad

Lesionan a Cuentahabiente con Arma de Fuego en Calzada Zavaleta de Puebla

La víctima salió de una sucursal bancaria cuando fue abordado por un sujeto armado, quien le disparó a quemarropa

Un detenido y una motocicleta asegurada dejó el intento de robo.Un detenido y una motocicleta asegurada dejó el intento de robo. Foto: Alberto Tejeda

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Un hombre fue lesionado con arma de fuego tras un asalto en Calzada Zavaleta, Puebla. La policía capturó al agresor.

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