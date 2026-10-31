Marchas

Trabajadores Activos y Jubilados del IMSS se Manifiestan en Ciudad Juárez

Los manifestantes expresaron su inconformidad con la propuesta de incremento salarial del 8% presentada por la dirección del instituto

Empleados del IMSS se manifiestanEmpleados del IMSS se manifiestan. Foto: N+

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