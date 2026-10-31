Trabajadores Activos y Jubilados del IMSS se Manifiestan en Ciudad Juárez

La tarde de este viernes, trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron una nueva jornada de protesta en Ciudad Juárez, luego de rechazar la propuesta de incremento salarial del 8% anunciada el pasado 21 de octubre por el director del instituto.

La movilización inició en punto de las 4:00 de la tarde en el Hospital General Regional número 2, donde los manifestantes comenzaron a reunirse para posteriormente caminar por la Av. Vicente Guerrero hacia la Blvd. Tomás Fernández y después incorporarse a la Av. Antonio J. Bermúdez hasta llegar al punto de partida.

Entre sus principales exigencias se encuentra la apertura de una mesa de diálogo con el Gobierno federal y la dirección del IMSS, así como la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, a quien acusan de presuntas violaciones a la legislación laboral y a los estatutos internos.

Asimismo, demandan el abasto oportuno de medicamentos, insumos y equipo médico de calidad, mejores condiciones de trabajo, el fortalecimiento de sus contratos colectivos y garantías para acceder a una jubilación digna.