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Nueva Marcha de Trabajadores del IMSS Hoy en CDMX: ¿Dónde Hay Bloqueos?

Los manifestantes exigen la apertura de una mesa de diálogo con el Gobierno Federal y la dirección del IMSS

Protesta de trabajadores del IMSS en CDMXProtesta de trabajadores del IMSS en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Protestas del IMSS en CDMX: buscan mesa de diálogo y respeto a derechos laborales. Bloqueos en Cuauhtémoc. ¿Qué demandas están sobre la mesa?

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