Nueva Marcha de Trabajadores del IMSS Hoy en CDMX: ¿Dónde Hay Bloqueos?

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizan una nueva jornada de protestas este viernes en la Ciudad de México (CDMX), luego de que el pasado 21 de octubre rechazaron la propuesta de aumento salarial del 8%, 4% al salario tabular y 4% a la ayuda para pago de renta de casa-habitación, anunciada por el director del instituto, Zoé Robledo.

De acuerdo con autoridades capitalinas, los trabajadores activos y jubilados del IMSS exigen la apertura de una mesa de diálogo con el Gobierno Federal y la dirección del IMSS; la renuncia del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos internos; el respeto integral a sus derechos laborales, el abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, la revalorización de sus contratos colectivos y una jubilación digna con garantías.

También, demandan un incremento salarial directo al tabulador, el fin de la precarización en el seguro social, y el cese inmediato a la intimidación, las represalias y el acoso sindical y laboral.

¿Dónde habrá bloqueos de trabajadores del IMSS en CDMX?

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los trabajadores del IMSS marcharán a las 15:00 horas desde dos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se prevén bloqueos.

Lugar 1: Centro Médico Nacional Siglo XXI, en avenida Cuauhtémoc No. 330, colonia Doctores.

Lugar 2: Oficinas Centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social en avenida Paseo de la Reforma No. 476, colonia Juárez.

Ambos contingentes tienen como destino la Secretaría de Gobernación, en Abraham González No. 48, colonia Juárez, en la misma alcaldía.

Asimismo, trabajadores de la Salud del Centro Médico Nacional “La Raza” se concentrarán a las 15:00 horas en calzada Vallejo y Paseo de la Jacarandas, colonia La Raza, alcaldía Azcapotzalco, para manifestar su respaldo a la marcha de sus compañeros.

Además, mantienen un plantón desde el 9 de octubre en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Zamora No. 107, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. Mientras que otro grupo se mantiene, desde el pasado 8 de octubre, en oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en avenida Paseo de la Reforma No. 476, colonia Juárez, en la misma alcaldía.

Con información de N+