Madre Señala a sus Hijos por Presunto Homicidio y los Entrega en León

Una mujer entregó a sus dos hijos a la policía de león, luego de señalarlos por su presunta participación en una riña en la que un hombre murió tras ser agredido con un arma blanca, en la colonia Ampliación León I en León.

Los hechos ocurrieron en la calle Antonio de Casa Alvarado, donde vecinos reportaron una pelea al número de emergencias 9-1-1.

Al llegar, los oficiales encontraron a la víctima lesionada, quien fue trasladada para recibir atención médica, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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Tras recabar información y dar seguimiento al caso, una mujer entregó a sus hijos, identificados como Brayan Israel “N” y Brandon de Jesús “N”, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si se cuenta con más personas detenidas y si los jóvenes quedaran en calidad de detenidos.