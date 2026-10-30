Seguridad

Madre Señala a sus Hijos por Presunto Homicidio y los Entrega en León

Durante una riña un hombre murió por heridas de arma blanca en calles de la colonia Ampliación León I

Madre Señala a sus Hijos por Presunto Homicidio y los Entrega en León.Madre Señala a sus Hijos por Presunto Homicidio y los Entrega en León. Foto: N+

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Los jóvenes hermanos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para indagar y deslindar responsabilidades.

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