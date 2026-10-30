Seguridad

EUA Busca Extradición de ‘El Señor de la A’, Líder Regional de ‘La Línea’: Ronald Johnson

Sergio ‘N’ enfrentará cargos de tráfico de drogas y contrabando de personas, una vez extraditado a Estados Unidos

Sergio ‘N’, alias ‘el Señor de la A’Sergio ‘N’, alias ‘el Señor de la A’ fue detenido en Chihuahua. Foto: x @@OHarfuch

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Sergio 'N', alias 'El Señor de la A', será extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos graves. Detenido en Chihuahua, es un golpe al Nuevo Cártel de Juárez. ¿Qué sigue para 'La Línea'?

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