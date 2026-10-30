EUA Busca Extradición de ‘El Señor de la A’, Líder Regional de ‘La Línea’: Ronald Johnson

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, informó que el gobierno de su país busca la extradición de Sergio ‘N’, alias ‘el Señor de la A’, identificado como líder regional de la organización criminal ‘La Línea’, afín al Nuevo Cártel de Juárez, detenido ayer en Ojinaga, Chihuahua.

El funcionario estadounidense indicó que ‘el Señor de la A’ fue arrestado en Chihuahua por autoridades mexicanas tras esfuerzos de inteligencia militar y el intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

Cabe destacar que desde julio de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al cártel de Juárez y a 'los Viagras' como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y terroristas globales especialmente designados (SDGT, por sus siglas en inglés).

El Gobierno estadounidense indicó que el caártel de Juárez y 'los Viagras' son "violentos carteles narcoterroristas que han perpetrado numerosos atentados contra ciudadanos estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles, incluida la masacre de 2019 en Sonora, en la que nueve ciudadanos estadounidenses: tres adultos y seis niños, fueron muertos por sicarios de 'la Línea', la facción dominante del cártel de Juárez".

El embajador Ronald Johnson señaló que que ‘el Señor de la A’ enfrentará cargos de tráfico de drogas y contrabando de personas, una vez que sea extraditado a Estados Unidos.

“Los criminales que amenazan a nuestras comunidades enfrentarán la justicia, sin importar a dónde huyan”, destacó el embajador Ronald Johnson.

Mediante redes sociales, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) reconoció el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN) de México por su dedicación y colaboración con las fuerzas del orden de Estados Unidos que derivaron en la importante captura.

"Excelente trabajo de la Oficina Residente de #DEA en Ciudad Juárez, las Fuerzas Especiales de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_por su dedicación y colaboración con las fuerzas del orden de EE.UU. Derribar a figuras importantes como 'El Señor de la A' es un gran paso para la seguridad y la justicia en ambos lados de la frontera. ¡Gracias por su colaboración!".

Con información de N+