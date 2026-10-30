México Asiste a Reunión de Cancilleres del G20 en EUA, Marcada por Conflictos en Irán y Ucrania

El canciller Roberto Velasco Álvarez participará en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G20 este 30 de octubre, que se realiza en Atlanta, Georgia, y que contará con la asistencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

A través de X, Velasco Álvarez destacó que durante los próximos dos días entablará diálogos con sus homólogos de las principales 20 economías del mundo, en donde destacará el papel de México ante los desafíos actuales y el respeto a la soberanía.

“La delegación mexicana aprovechará este foro para compartir cómo nuestro país tiende puentes con todas las naciones ante los desafíos actuales, impulsa el desarrollo sostenible y trabaja para generar beneficios tangibles en favor de su pueblo, todo ello sobre la base del respeto a nuestra soberanía”, destacó .

La reunión de dos días en Atlanta estará marcada por la guerra de Irán y los nuevos esfuerzos para poner fin al conflicto de Ucrania y Rusia.

El encuentro también servirá para preparar la cumbre de líderes que el presidente Donald Trump acogerá en diciembre en su club de golf a las afueras de Miami.

Durante la reunión de cancilleres del G20, se busca abordar las crisis geopolíticas que perturban la economía global, las cadenas de suministro y la seguridad energética y alimentaria.

De acuerdo con la agencia EFE, la administración del presidente Donald Trump busca un compromiso del G20 para garantizar la libertad de navegación, especialmente en el estrecho de Ormuz, ante los conflictos en Medio Oriente y las tensiones con Estados Unidos.

Washington también busca abordar los conflictos con el mar Negro, afectado por la guerra de Ucrania, y en el mar de la China Meridional, donde denuncia el expansionismo de Pekín.

Se tiene prevista la participación de 21 delegaciones: 19 países, además de las de la Unión Europea, representada por Kaja Kallas, y la Unión Africana.

Estados Unidos ha invitado al ruso Serguéi Lavrov, que coincide con los ministros de Alemania, Johann Wadephul; Francia, Jean-Noël Barrot; y el Reino Unido, Ed Miliband, así como la viceministra italiana, Maria Tripodi.

Por su parte, la Cancillería rusa denunció previamente demoras de Washington en la concesión de visados a su delegación, un problema que, según aseguró, se resolvió "a última hora".

Lavrov y Ucrania tensan el frente europeo

La presencia de Lavrov inquieta a algunos gobiernos europeos, que el pasado agosto boicotearon la foto de familia con el ministro ruso en la reunión de Finanzas del G20 en Carolina del Norte.

Ucrania, que no pertenece al G20, no ha sido invitada a la reunión del grupo, pero Washington sí ha invitado, en cambio, al viceprimer ministro de Polonia, pues respalda su incorporación como miembro permanente del Grupo.

En Atlanta también están los cancilleres de los tres países latinoamericanos del G20: el argentino Pablo Quirno, el brasileño Mauro Vieira y el mexicano Roberto Velasco.

TLS