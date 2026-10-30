Internacional

México Asiste a Reunión de Cancilleres del G20 en EUA, Marcada por Conflictos en Irán y Ucrania

Marco Rubio, secretario de Estado de EUA, encabeza el encuentro con los ministros de Relaciones Exteriores de las principales economías del mundo

Marco Rubio preside la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20El secretario de Estado Marco Rubio preside la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, en Atlanta. Foto AP/Brynn Anderson

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Reunión del G20 en Atlanta: México busca fortalecer lazos ante desafíos globales. Conflictos en Irán y Ucrania marcan la agenda, con la presencia de Lavrov y tensiones en el estrecho de Ormuz.

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