Se Rompe Récord de Latinos Contendiendo al Congreso de Estados Unidos

En la elección para la Cámara de Representantes y el Senado, hay más de 100 candidatos latinos repartidos en 23 estados.

De esos, aproximadamente, el 52% se postulan por el Partido Demócrata, mientras que el 32% lo hacen por el Partido Republicano, el resto se postulan con partidos minoritarios o son candidatos independientes.

Del total de candidatos latinos, aproximadamente el 51% tiene más del 50% de probabilidad de ganar de acuerdo a las encuestas. Entre los demócratas, 8 de cada 10 son favoritos, frente a 1 de cada 4 republicanos.

Hay 24 contiendas en las que el asiento a la Cámara de Representantes se disputa entre, al menos, dos latinos. En 19 de esas 24 contiendas, se enfrenta un latino demócrata contra un latino republicano; y en 2 distritos de California, 29 y 34, se enfrentan dos latinos demócratas.

De las 21 contiendas en las que se enfrentan latinos de los dos partidos republicano o demócrata, 13 son poco competidas: en todas, los demócratas tienen alta probabilidad de ganar. Las otras 8 están disputadas: 5 se juegan en Texas, 1 en Arizona, 1 en Colorado y 1 en Florida.

En las 3 contiendas restantes participa un candidato latino de un partido principal en contra de un candidato latino postulado por un tercer partido o candidatura independiente.

En el distrito 15 de Texas, Bobby Pulido, popular cantante de música Tex-Mex y candidato demócrata, ganó su primaria con 68% de los votos frente a la médica Ada Cuellar. Bobby busca quitarle el escaño a la actual representante republicana Monica De La Cruz, quien se lo arrebató a los demócratas en 2022, corrió sin oposición en su primaria y en 2024 ganó la reelección por 14 puntos.

El distrito 15 fue rediseñado tras la redistritación republicana en Texas, se consideraba que era un asiento seguro para los republicanos, pero se ha convertido en uno de los más competidos del país, marcado como toss-up y con posibilidades reales de que los demócratas lo puedan ganar.

En el distrito 35, Carlos De La Cruz, hermano de Mónica De La Cruz, republicano y veterano de la Fuerza Aérea, ganó la segunda vuelta de la primaria republicana con 58% de los votos frente al legislador estatal John Lujan. Cuenta con el respaldo de Trump.

Es un distrito nuevo, rediseñado en 2025 para favorecer a los republicanos. De La Cruz se enfrenta al demócrata Johnny Garcia, alguacil adjunto del condado de Bexar, que ganó la segunda vuelta de su primaria con 64% frente a Maureen Galindo. Es una contienda competida, en la que la redistritación de Texas y los hermanos De La Cruz son los protagonistas.

También en Texas, en el distrito 23, Brandon Herrera, republicano, fabricante de armas y youtuber, ganó la primaria de marzo con 43.3% de los votos, apenas por encima del entonces congresista Tony Gonzales. Gonzales se retiró de la segunda vuelta en medio de un escándalo por un amorío y renunció al cargo en abril, así que Herrera se quedó con la candidatura.

Por la renuncia de Gonzalez, es un escaño abierto, y se enfrenta a la demócrata Katy Padilla Stout, abogada que ganó su primaria con el 52% y sacó más votos que cualquier otro candidato de ambos partidos en el distrito. Es una contienda competida en un distrito que favorece a los republicanos.

En el distrito 28 de Texas, Henry Cuellar, demócrata y actual representante, ganó su primaria con el 58% de los votos. En mayo de 2024 fue acusado de recibir cerca de 600,000 dólares en sobornos de Azerbaiyán y de un banco mexicano, cargos que siempre negó. Aun así, ganó la reelección ese año con 52.8%. En diciembre de 2025, el presidente Trump lo indultó antes de que hubiera juicio.

Ahora se enfrenta a Tano Tijerina, juez del condado de Webb que era demócrata hasta que se cambió al Partido Republicano en diciembre de 2024 y que ganó su primaria con 74%. Es un distrito que votó por Trump en 2024 y que eligió a Cuellar, así que la contienda es competida.

En el distrito 34 de Texas, Eric Flores, republicano, exfiscal federal y capitán de infantería de la Guardia Nacional del Ejército, ganó su primaria con 57% de los votos, más de 30 puntos por encima de Mayra Flores. Era uno de los reclutas más codiciados del Partido Republicano este año: con el apoyo de Trump y un mapa rediseñado en Texas a su favor, parecía listo para derrocar al demócrata y actual representante Vicente Gonzalez, en una región que se movió a favor de Trump en la última elección presidencial.

Pero la contienda resultó más difícil de lo previsto: aunque los republicanos rediseñaron distritos en Texas y Florida con la esperanza de ganar hasta nueve escaños, el partido carga con el descontento de la población latina. Gonzalez, que ganó su primaria con 63%, ya había vencido a Mayra Flores en 2022 y 2024.

En el distrito 6 de Arizona, Juan Ciscomani, republicano y actual representante que ganó en 2024 con el 50% de los votos frente al 47.5% de la demócrata Kirsten Engel, refrendó su candidatura sin oposición en las primarias y con el respaldo de Trump.

Se enfrenta a JoAnna Mendoza, demócrata, veterana de 20 años en la Marina y la Armada que también ganó su nominación sin rival. Es una de las contiendas más competidas y es uno de los asientos que podrían ganar los demócratas este año en la cámara de representantes.

Otro de los asientos más disputados es el distrito 8 de Colorado, en donde Manny Rutinel, demócrata y legislador estatal, ganó la primaria con alrededor de 63% de los votos frente a 32.5% de Shannon Bird. Busca arrebatarle el escaño al republicano y actual representante Gabe Evans, quien en 2024 lo ganó por menos de 2,500 votos. Es el único distrito de Colorado que se considera competido, y también el más hispano del estado: gane quien gane, tendrá un representante latino.

En el distrito 27 de Florida, Maria Elvira Salazar, republicana y actual representante, ganó su primaria con 81% de los votos y busca un cuarto mandato. Se enfrenta al demócrata Eliott Rodriguez, exconductor de CBS Miami, que se impuso en su primaria con el 53.5% de los votos. Su elección podría representar el primer reto serio que Salazar ha tenido en el Congreso, en un distrito muy latino de Miami donde las políticas migratorias de Trump no son populares.

En Kentucky, Missouri, Pennsylvania y Nebraska, estados en donde los hispanos no llegan a más del 10 por ciento de la población, hay 6 candidatos latinos para la cámara de representantes: 3 en Kentucky, 1 en Missouri, 1 en Nebraska y 1 en Pennsylvania. Sin embargo, de esos 6, solo 2 tienen probabilidades reales de ganar la contienda.

Denise Powell en Nebraska. La demócrata ganó su primaria por unos 2 puntos, en una contienda que atrajo más de 5.6 millones de dólares en gasto externo. Compite por un escaño abierto: el distrito 2 de Nebraska, en Omaha, que deja el republicano Don Bacon tras cinco periodos. Su rival es el republicano Brinker Harding, concejal de Omaha y con el respaldo de Trump. Es una de las contiendas más competidas del país.

En el distrito 6 de Kentucky, Ralph Alvarado, republicano y exsenador estatal, ganó su primaria con 56.5% de los votos con el respaldo de Trump. Hijo de inmigrantes, fue el primer hispano en llegar a la legislatura de Kentucky. En 2024, los republicanos ganaron este distrito con 63% de los votos y Trump lo ganó por 15 puntos, así que Alvarado parte con ventaja. Alvarado se enfrenta al demócrata Zach Dembo.

LECQ