Internacional

Se Rompe Récord de Latinos Contendiendo al Congreso de Estados Unidos

Se postulan más de 100 candidatos latinos, de ellos aproximadamente el 52% por el Partido Demócrata, el 32% por el Partido Republicano y el resto con partidos minoritarios o son independientes

Exterior del Capitolio de Estados Unidos.Exterior del Capitolio de Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

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