Política

INE Aprueba Topes de Gastos para Precampañas y Campañas de Diputaciones Federales

Fijó en 440 mil 652 pesos el límite de gastos de precampaña por precandidatura y el tope de campaña por candidatura en 2 millones 491 mil 466 pesos

Aspectos de la sede del INEFoto: Cuartoscuro | Archivo

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