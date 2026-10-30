INE Aprueba Topes de Gastos para Precampañas y Campañas de Diputaciones Federales

El Instituto Nacional Electoral aprobó los topes de gastos para precampañas y campañas, de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, rumbo al proceso del 2027.
Ese límite económico, quedó en 440 mil 652 pesos, para las precandidaturas, y en 2 millones 491 mil 466 pesos, para las candidaturas.
El Consejero Arturo Chávez López argumentó que se busca frenar el gasto excesivo.
“Frenar el gasto excesivo, ser transparentes en el ejercicio de los recursos y propiciar que las campañas sean espacios reales de debate donde lo que cuente sean las ideas y las propuestas para la ciudadanía”, indicó.
Convocó también a las fuerzas políticas y a las candidaturas a reducir el uso de efectivo durante las precampañas y campañas electorales al mínimo.
Además, el INE aprobó los lineamientos que regularán la elección consecutiva de diputaciones federales por ambos principios.
Los lineamientos determinan que las diputadas y diputados que busquen la elección consecutiva podrán permanecer en el cargo durante el proceso electoral, respetando los principios de imparcialidad y equidad, sin utilizar recursos públicos con fines electorales y deberán presentar una carta de intención al INE, a la Cámara de Diputados y a su partido político con fecha límite del 3 de enero de 2027.
LECQ