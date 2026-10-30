INE Aprueba Topes de Gastos para Precampañas y Campañas de Diputaciones Federales

El Instituto Nacional Electoral aprobó los topes de gastos para precampañas y campañas, de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, rumbo al proceso del 2027.

Ese límite económico, quedó en 440 mil 652 pesos, para las precandidaturas, y en 2 millones 491 mil 466 pesos, para las candidaturas.

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El Consejero Arturo Chávez López argumentó que se busca frenar el gasto excesivo.

“Frenar el gasto excesivo, ser transparentes en el ejercicio de los recursos y propiciar que las campañas sean espacios reales de debate donde lo que cuente sean las ideas y las propuestas para la ciudadanía”, indicó.

Convocó también a las fuerzas políticas y a las candidaturas a reducir el uso de efectivo durante las precampañas y campañas electorales al mínimo.

Además, el INE aprobó los lineamientos que regularán la elección consecutiva de diputaciones federales por ambos principios.

Los lineamientos determinan que las diputadas y diputados que busquen la elección consecutiva podrán permanecer en el cargo durante el proceso electoral, respetando los principios de imparcialidad y equidad, sin utilizar recursos públicos con fines electorales y deberán presentar una carta de intención al INE, a la Cámara de Diputados y a su partido político con fecha límite del 3 de enero de 2027.

LECQ