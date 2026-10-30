Seguridad

Localizan con Vida a Dos Jóvenes de Hueypoxtla, Estado de México Desaparecidos en Sinaloa

Los jóvenes habían sido privados de la libertad el pasado miércoles 21 de octubre, cuando transitaban a la altura de la comunidad de Capomos

Localizan a Dos Turistas de Originarios de Estado de México en Angostura, Sinaloa. Foto: Sabuesos Guerreras, A.C.Localizan a Dos Turistas de Originarios de Estado de México en Angostura, Sinaloa. Foto: Sabuesos Guerreras, A.C.

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