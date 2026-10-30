Localizan con Vida a Dos Jóvenes de Hueypoxtla, Estado de México Desaparecidos en Sinaloa

Luego de poco más de una semana desaparecidos en Sinaloa, ya fueron localizados con bien los dos jóvenes turistas originarios del municipio de Hueypoxtla, Estado de México.

Se trata de Horacio Noé García Vargas de 27 años, y José Luis Amador Rosas de 23, quienes habían sido privados de la libertad el pasado miércoles 21 de octubre, cuando transitaban por la autopista Benito Juárez, La Costera, a la altura de la comunidad de Capomos.

Ambos fueron encontrados con vida, sanos y salvos en las inmediaciones de la caseta de cobro Las Brisas en Angostura; municipio donde habían sido vistos por última vez.

Los jóvenes fueron trasladados a Culiacán para las diligencias correspondientes del personal investigador, y finalmente serán trasladados a México para que regresen con sus familiares.